Continuano a piovere critiche sull’Apt Val di Non. Bort (Confcommercio): «È una società che non ascolta i propri soci»

Non si placano le acque intorno all’Apt Val di Non, finita nell’occhio del ciclone dopo alcune scelte ritenute da molti (perlomeno) discutibili, come l’acquisto fallimentare di Radio Anaunia (spesa di 35 mila euro e costo di mantenimento annuale di circa 150 mila euro come minimo) e l’assunzione di due figure con contratti a tempo indeterminato a meno di un anno dalla prevista fusione con l’Apt Val di Sole.

Decisioni che, insieme alla gestione degli ultimi anni e alla programmazione per il futuro, hanno spinto alcuni Comuni dell’alta valle (Ruffrè-Mendola, Romeno e Ronzone in particolare) a chiamarsi fuori dall’azienda che sul territorio dovrebbe occuparsi di promozione turistica.

Anche l’Unat (Unione albergatori del Trentino) e Confcommercio Trentino hanno preso posizione negli ultimi giorni, esprimendo tutte le loro perplessità sulla gestione dell’Apt.

Pubblicità Pubblicità

Nello specifico il presidente della Confcommercio trentina Gianni Bort ha scritto e inviato al presidente dell’Apt Lorenzo Paoli una lettera in cui esprime la posizione critica di Confcommercio nei confronti delle scelte attuate e delle posizioni portate avanti, ma anche le motivazioni che hanno portato a esprimere voto contrario all’assemblea straordinaria convocata per modificare lo statuto in modo da consentire l’acquisto di Radio Anaunia.

Una riunione che non prevedeva la presenza dei soci e che qualche malumore l’ha creato, anche rispetto alla legittimazione di esprimersi dei sindaci dei Comuni associati.

«Unat e Confcommercio (che nella valle delle mele conta 180 aziende associate, ndr) sono sempre state collaborative con tutte le Apt, spingendo i nostri associati ad esserlo, fino ad assumersi responsabilità di governo delle stesse – premette Bort nella sua lettera –. È risaputo che da anni l’Alta Valle e i nostri soci avevano avanzato osservazioni critiche nei confronti dell’attività dell’Azienda».

Pubblicità Pubblicità



L’estate scorsa, però, pareva fosse giunto il momento di una “riappacificazione”. «Con Lei, presidente Paoli, abbiamo avuto nel giugno scorso un incontro in cui ci aveva assicurato coinvolgimento e l’organizzazione di un incontro in Alta valle da parte di Tsm, che sta, su vostro incarico, sviluppando il vostro piano strategico – prosegue il presidente di Confcommercio –. A tutt’oggi nulla ha avuto seguito a quell’incontro e nulla è cambiato rispetto alle posizioni di codesta Apt rispetto alle richieste dell’Alta valle».

«Apprendiamo che alcune amministrazioni comunali hanno deciso di uscire dalla vostra società, cosa normalmente allarmante, senza che, almeno pubblicamente, abbia avuto da parte vostra nessuna reazione (…): da vostri soci ma anche da rappresentanti di un’organizzazione sindacale di imprenditori, la cosa desta in noi preoccupazione».

Il mancato rispetto dei tempi propri dei Comuni nel dare i poteri al sindaco di votare delle modifiche di statuto e l’aver assunto decisioni oltre l’ordinaria amministrazione, nonostante il 1° gennaio 2023 sia prevista la fusione con l’Apt della Val di Sole, sono i punti su cui Bort è maggiormente critico.

Il solco, dunque, pare essere profondo. Un solco che allontana sempre più Confcommercio dall’Apt Val di Non, riassunto da Gianni Bort in tre punti significativi della distanza tra le due realtà: «Pensare di acquistare un’emittente radiofonica; pensare all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale; partecipare a scelte di una Società che non ascolta come converrebbe i propri soci (per lo meno non tutti)».

La posizione di Confcommercio, e del suo presidente, appare piuttosto chiara.