Addio al noto imprenditore Gino Cristoforetti, per 20 anni ai vertici della Cassa Rurale di Tuenno-Val di Non

Si è spento nella giornata di mercoledì, a 82 anni, il noto imprenditore Gino Cristoforetti, titolare con il fratello della ditta Cristoforetti.

Nato a Tuenno, oggi frazione di Ville d’Anaunia, il 20 giugno 1939, Cristoforetti è stato a lungo nel Consiglio d’amministrazione della Cassa Rurale di Tuenno-Val di Non, realtà cooperativa che ha guidato per 15 anni.

Conosciuto e apprezzato in tutta la Val di Non, in tanti si sono stretti in queste ore alla moglie Ivana, alla figlia Laura, ai due nipoti a cui era tanto affezionato, al fratello Bruno.

Chi lo conosceva bene dipinge il ritratto di un uomo che ha dato tutto per la sua azienda, trasformandola da una piccola ditta di paese a una realtà imprenditoriale presente in tutto il nord Italia. Da più di 70 anni, infatti, la Cristoforetti si occupa di energia a tuttotondo.

Ma Gino Cristoforetti si è dedicato con grande passione, oltre che alla famiglia, anche alla cooperazione: entrato nel cda della Cassa Rurale di Tuenno nel 1994, è stato presidente dal 1999 al 2010, ruolo in cui ha portato avanti diversi progetti, dalla realizzazione del centro direzionale a Cles alla fusione, dopo quelle di Flavon e Campodenno, con la Cassa rurale delle Maddalene, con Livo e Rumo.

Per nove anni, dal 2007 al 2016 ha guidato Phoenix Informatica Bancaria, ed è stato anche presidente del Fondo Comune delle Casse Rurali trentine e vicepresidente di Cassa Centrale.

Quella di Gino Cristoforetti è stata una figura che ha dato tanto al mondo imprenditoriale, cooperativo, sociale non solo della Val di Non. Si sentirà forte la sua mancanza.

I funerali si terranno domani pomeriggio, sabato 19 febbraio alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Cles.