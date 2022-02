Una nuova area sportiva a monte del polo scolastico di Taio

Sta per nascere un’area sportiva adiacente al polo scolastico di Taio, che ospita la scuola primaria e quella secondaria di primo grado.

La sindaca di Predaia Giuliana Cova, la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Taio Maura Zini con il suo staff e i tecnici del Servizio Occupazionale e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento hanno condiviso, nel corso di un incontro appositamente organizzato, la bozza del progetto di riqualificazione dell’area sportiva a monte della scuola e di sistemazione dell’area a ovest dell’edificio.

Grazie alla collaborazione tra Comune e Sova, che ha accolto le richieste dell’amministrazione comunale predisponendo gli elaborati progettuali, sorgerà un’area in cui verranno realizzati un campo da pallavolo, uno da pallacanestro, o minibasket, e un piccolo circuito per biciclette in cui i bambini potranno giocare e divertirsi. Non mancheranno i gradoni, un gazebo e tanto verde.

Una zona dedicata allo sport che sarà prevalentemente a servizio della scuola, ma sarà accessibile anche agli esterni con ingresso da nord.

Nella zona a ovest dell’immobile sorgeranno inoltre degli orti per bambini, un gazebo per fare lezione all’aperto e dei giochi a pavimento. In generale, poi, sarà curato il verde con la piantumazione di alcuni alberi. Presumibilmente i lavori inizieranno in estate, una volta terminate le lezioni.

Si tratta dei primi di un iter che porterà nei prossimi mesi anche alla sistemazione di alcuni parchi giochi di Predaia.

«Parliamo di un intervento che, oltre ad essere di grande importanza per quanto riguarda l’arredo urbano di quest’area pubblica, ha anche uno scopo prettamente sociale – commenta con soddisfazione l’assessora all’istruzione di Predaia Ilaria Magnani –. È un’opportunità per i bambini e i ragazzi di fare attività sportive e ludiche all’aperto e l’occasione di ricreare quei rapporti interpersonali e quella socialità che la pandemia ha interrotto. Sicuramente il posto ideale dove proporre progetti e attività che hanno una ricaduta sulle giovani generazioni è proprio la scuola».