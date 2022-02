Una nevicata da 200mila euro: ecco il costo per Trento della precipitazione non attesa

Tra i 150 e i 200mila euro. Questo il costo stimato che andrà a carico del Comune di Trento dopo gli interventi resi necessari dall’inattesa nevicata che lo scorso martedì ha imbiancato tutta la provincia.

Una spesa messa in bilancio di previsione e quindi non dannosa per le casse dell’amministrazione cittadina ma pur sempre esemplare dei costi che può comportare l’impiego straordinario delle risorse in occasione di eventi atmosferici di questo tipo.

I mezzi spazzaneve e spargisale in azione sulle strade trentine già dalle quattro del mattino così come la messa in campo di personale aggiuntivo e le spese vive (come ad esempio il carburante) hanno un costo che può variare di anno in anno, ma che certamente va calcolato.

Basti pensare che per fare fronte alla necessità sono stati impiegati 39 mezzi spargisale più 78 dotati di lame e 45 per la pulizia dei marciapiedi. Altri 6 sul Bondone per lo sgombero dei cumuli più grossi e la salatura delle salite.

Attiva sul territorio cittadino anche la polizia locale con 23 agenti per il coordinamento della circolazione e l’assistenza agli automobilisti in difficoltà: più di 40 nelle ore successive al picco della nevicata. Tra questi diversi camion e mezzi pesanti rimasti bloccati sulle provinciali 85 e 205 (Bonsone e Villazzano) o lungo statale Gardesana.

Non sono mancate anche le segnalazioni di diversi guidatori con la macchina in panne o rimasti fermi per il montaggio delle catene. Continuano anche in queste ore dunque i lavori di messa in sicurezza delle arterie cittadine e dell’hinterland.

