Si schianta con l’auto contro un cancello a Taio: 56enne trasportato all’ospedale di Cles

Non ha avuto gravi conseguenze, per fortuna, l’incidente avvenuto in via Roma a Taio, all’altezza del Marmi Prantil, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 febbraio intorno alle 13.

Un uomo di 56 anni alla guida della propria auto è uscito di strada andando a schiantarsi contro un cancello.

È ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto, della quale si stanno occupando i Carabinieri. Il conducente sostiene di essere uscito di strada a causa di un camion che, nello svoltare al bivio, gli avrebbe tagliato la strada.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Taio, la cui caserma si trova a pochi metri dal luogo dell’incidente, e un’ambulanza che ha soccorso l’uomo e lo ha trasportato all’ospedale di Cles per accertamenti.

Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.

