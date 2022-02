Riva del Garda: Mauro Calliari va in pensione

Oggi, Giovedì 17 febbraio, il sindaco Cristina Santi e l’assessore Luca Grazioli hanno incontrato Mauro Calliari, responsabile delle giardinerie comunali, da lunedì in pensione.

Originario di Volano, al Comune di Riva del Garda è stato assunto il 27 dicembre 1984, più di 37 anni fa, con la qualifica di operaio specializzato e capo giardiniere. Quando sono state create le giardinerie, ne è diventato il responsabile, qualifica che ha mantenuto fino a oggi.

«Riva del Garda è sempre stata attenta al verde –ha raccontato Calliari– e già all’epoca c’era una squadra di sei giardinieri. Ci occupavamo soprattutto delle passeggiate; è stato negli anni seguenti che via via l’ambito d’azione si è allargato, soprattutto con la sempre maggiore attenzione al verde anche nei quartieri e con l’ampliamento delle spiagge».

Mauro Calliari si è distinto, oltre che per la passione, per l’approfondita conoscenza della materia e per l’attenzione e l’apertura all’innovazione, contribuendo a rendere Riva del Garda un punto di riferimento per la qualità, la varietà e la cura del verde cittadino, spesso meta di visita da parte di esperti del settore, di aziende, di scuole e di università. Non solo le aiuole fiorite, i parchi, le piante, ma anche, caratteristica assolutamente inusuale, la spiaggia a prato.

Da circa vent’anni le giardinerie comunali lavorano in sinergia con importanti esperti, ottenendo risultati di prim’ordine, tali da richiamare ogni anno da tutto il mondo tecnici, studiosi, università. Perché i problemi legati alla pressione antropica tipica di una spiaggia a elevato flusso turistico sono stati risolti con sistemi d’avanguardia, quali le consociazioni vegetali tra specie erbacee microterme e macroterme, in grado di ridurre in misura molto rilevante l’irrigazione (quindi minore consumo d’acqua e di energia) e l’esigenza di taglio e di fertilizzanti.

Le aiuole spartitraffico sono state realizzate con tecniche costruttive a basso impatto, con particolari materiali pacciamanti e consociazioni erbacee, per ridurre praticamente a zero la necessità d’irrigazione (senza impianto di irrigazione) e di manutenzione (il che vuol dire, di nuovo, risparmio di energia e minore inquinamento dell’aria). Da segnalare anche, in tema di piante di abbellimento, la progressiva sostituzione delle specie annuali estive con altre perenni, e in tema di parcheggi l’applicazione dei suoli strutturali, già realtà al parcheggio della Pasina, una tecnica che permette di ovviare a problemi come i danni dell’apparato radicale sulle pavimentazioni e di assicurare il drenaggio naturale dell’acqua piovana.

«Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi anni –ha detto Mauro Calliari– lavorando con passione e creando un ambiente stimolante e piacevole».

Il sindaco e l’assessore Grazioli hanno espresso a Mauro Calliari il senso della gratitudine dell’amministrazione e della città, rivolgendogli i migliori auguri di una pensione serena e appagante.