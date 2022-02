Riva del Garda: erogati 1.133 buoni per i giovani

Sono 1133 i buoni di 100 euro (per un impegno superiore a 113 mila euro) erogati dal Comune di Riva del Garda per Re… start 2021, il contributo a tutti i giovani residenti tra 6 e 18 anni di età, precisamente ai nati dal primo gennaio 2003 al 31 dicembre 2015, da utilizzare per attività sportive e culturali.

Tra le associazioni sportive a beneficiare maggiormente del bonus, US Riva del Garda (180 buoni), ASD Virtus Basket Alto Garda (132), SSD Benacense Riva del Garda 1905 (106) e Pallavolo C9 (63). Apm, gestore della piscina, ha potuto contare su una integrazione per i corsi di nuoto, visto che non rientrava nel bando originario, di cui hanno potuto beneficiare 49 giovani. Per quanto riguarda le associazioni culturali, hanno aderito all’iniziativa la Scuola Musicale Alto Garda (50 buoni), il Corpo bandistico Riva del Garda (39) e le associazioni L’arte delle Muse (7) e Luha (4).

Il contributo era destinato ed è stato utilizzato dai ragazzi per le quote associative annuali, stagionali o di iscrizione per attività o corsi dell’associazione o della scuola musicale o della banda aderenti al progetto (le attività dovevano iniziare entro il 31 dicembre), e anche per più attività o corsi, purché fruito da un unico soggetto associativo. Il contributo è stato riconosciuto ai giovani direttamente dall’associazione o scuola musicale, mediante la riduzione di quanto dovuto per la quota associativa o di iscrizione, o per l’iscrizione ad attività o corsi, nell’importo di 100 euro (o importo inferiore se l’iscrizione o il corso costano meno).

Pubblicità Pubblicità

«Siamo felici che le adesioni siano state così numerose –dice il vicesindaco e assessore alla cultura Silvia Betta– sperando di aver contribuito a un impulso positivo rispetto al problema dell’impoverimento educativo e dell’isolamento sociale delle giovani generazioni causati dalla pandemia. Stimolare la partecipazione ad attività sportive, ricreative, musicali e culturali credo sia stato importante per consentire ai ragazzi di recuperare la dimensione dell’aggregazione e della formazione, così preziosa per i giovani, e alle famiglie per riappropriarsi dei propri equilibri».

«Il risultato è andato oltre le migliori aspettative –dice l’assessore al patrimonio Luca Grazioli– segno che l’idea ha colto nel segno di un bisogno reale e sentito della cittadinanza. Ma voglio anche segnalare che questa importante iniziativa è stata organizzata in stretta collaborazione con Arco, collaborazione che fin dall’inizio è stata ottima, e il risultato si è visto. Se si lavora in sinergia il risultato è migliore, quindi ben vengano anche in futuro sinergie con Arco, nell’interesse della gente».

«Come assessore allo sport –commenta Silvio Salizzoni– non posso che essere contento e soddisfatto del sostegno che abbiamo potuto fornire alle associazioni, anche loro messe a dura prova da due anni di restrizioni. È un mondo di passione, di volontariato e di dedizione ai nostri giovani che meritava un aiuto e un segno concreto di considerazione».

Pubblicità Pubblicità