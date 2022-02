Proposta una conferenza di informazione sulle aree inquinate ex Sloi ed ex Carbochimica

Una conferenza di informazione del Consiglio provinciale sul tema della bonifica delle aree inquinate della ex Sloi e della ex Carbochimica a Trento nord, è stata chiesta da Paolo Zanella (Futura) e condivisa dalla capogruppo del Pd Sara Ferrari e da Alex Marini (Gruppo misto-esponente del Movimento 5 stelle).

A motivare l’iniziativa dei consiglieri è stato il deposito del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) e dei documenti della Via (valutazione di impatto ambientale) relativi all’avvio, l’anno prossimo, dei cantieri previsti da Rfi per la costruzione della circonvallazione ferroviaria di Trento.

Nel proporre la conferenza di informazione Zanella evidenzia che il Pfte e la Via della circonvallazione di Trento riguardano anche il problema del passaggio nelle aree inquinate dell’ex Sloi ed ex Carbochimica, perché il progetto prevede che in quel tratto i due binari dei treni merci passino in trincea.

Pubblicità Pubblicità

A ciò si aggiungerà un binario della ferrovia Trento-Malè-Mezzana mentre alcune rogge demaniali dovranno essere spostate.

Secondo il consigliere è quindi opportuno sottoporre all’attenzione all’assemblea legislativa della Provincia “le evidenze sullo stato d’inquinamento dell’area, il progetto di disinquinamento delle rogge e quello di Rfi per bonificare le aree dove passerà l’infrastruttura ferroviaria“.​​

Pubblicità Pubblicità