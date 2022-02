Mega rissa nella notte con spranghe e bottiglie: chiuso per 15 giorni il bar “Pia”

Il Questore di Bolzano, Giancarlo Pallini, ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza d’esercizio del Bar “PIA” che si trova a Bolzano in via Claudia Augusta.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una rissa notturna particolarmente violenta avvenuta lo scorso fine settimana, iniziata nel locale e proseguita nella vicina piazza Bersaglio.

Durante il tafferuglio sono stati lanciati bicchieri e bottiglie e utilizzate spranghe di ferro.

Pubblicità Pubblicità

Una barista è rimasta ferita mentre uno dei contendenti si è procurato contusioni alla testa (sull’uomo peraltro si infieriva mentre era a terra privo di coscienza).

Si è reso dunque necessario l’intervento di più pattuglie delle Volanti per sedare gli animi.

La sospensione della licenza servirà ora per allontanare temporaneamente gli abituali frequentatori dal locale e per evitare che si possano ripetere situazioni analoghe tenendo altresì conto dei numerosi interventi per aggressioni, liti e disturbi effettuati nell’anno scorso.

Pubblicità Pubblicità