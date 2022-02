La Sat di Ton si rinnova

È tempo di assemblea per la Sat di Ton.

La Sala Blu in piazza F. Guardi a Vigo ospiterà domani sera, venerdì 18 febbraio alle 20.30, l’assemblea ordinaria elettiva dei soci della locale sezione.

Nel 2021 si è infatti concluso il mandato dell’attuale direttivo, bisognerà quindi eleggere il nuovo gruppo che guiderà la realtà satina per il prossimo triennio.

«Quello in programma venerdì sera sarà il momento per condividere il resoconto di questo triennio, approvare i numeri del 2020 e 2021 e nominare un nuovo direttivo che gestirà le attività della sezione fino al 2024 – spiega il presidente della sezione Matteo Tovazzi –. Chiunque volesse farsi avanti e candidarsi per entrare a far parte del direttivo, basta che si presenti all’assemblea. Sarebbe bello poter inserire qualche nuova leva».

Quello dell’assemblea è tra l’altro un momento di confronto costruttivo con gli oltre 100 associati e tesserati.

«Ma anche di convivialità di fronte a un bicchiere di vino o a una birra, una volta conclusa la riunione – aggiunge in conclusione il presidente –. Ci aspettiamo una bella partecipazione, perché le associazioni vivono solo grazie al sostegno dei propri associati. Excelsior!».

