Ieri la comunità Ucraina in Duomo per la preghiera di pace

I trentini hanno risposto numerosi all’appello del vescovo ad una preghiera per la pace in Ucraina. Ieri sera, in Duomo, la Chiesa era davvero piena.

Davanti, nelle prime file, le donne della comunità ucraina residente nella nostra città, che hanno intervallato le riflessioni e le preghiere con i loro canti. Monsignor Tisi ha voluto questa preghiera pubblica per due motivi: chiedere la pace e testimoniare paterno affetto verso le tante persone originarie dell’Ucraina che lavorano nella nostra terra.

Al di là dei riferimenti alla questione internazionale, il presule ha ricordato che la guerra non è soltanto quella dei fucili e dei cannoni, ma anche quella che combattiamo ogni giorno, tutti, contro il nostro vicino, il nostro prossimo, con l’invidia, la maldicenza, l’egoismo.

Il male, insomma, non appartiene solo agli altri, ai governanti, ai potenti della terra, ma vive nel cuore di ogni uomo, insieme, beninteso, all’aspirazione al bene. Mons. Tisi ha citato, al riguardo, un passo di san Giacomo: “Da dove vengono le guerre e da dove le battaglie tra di voi? Non forse da qui, cioè dalle passioni vostre che combattono nelle vostre membra? Desiderate e non riuscite ad avere, uccidete e invidiate eppure non potete ottenere, combattete e fate guerra; non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere nei vostri piaceri”.

Accanto al nostro male, però, ha continuato il vescovo, c’è il Dio fedele, e Padre, che non smette di cercarci, e che ci ha rivelato nella preghiera il modo per implorarlo, e per sanare il nostro stesso cuore.

“Voi donne dell’Ucraina, voi orientali“, ha detto ancora il vescovo, ci ricordate ciò che l’Occidente ha dimenticato: la potenza della preghiera, che placa i rancori, riconcilia con Dio, con noi stessi e con il prossimo; la potenza della preghiera, che può portare la pace laddove l’uomo vorrebbe la guerra…

