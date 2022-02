Governo, maggioranza divisa sul tetto del contante: per il 2022 torna il limite a 2mila euro

Frattura nella maggiornza di governo che è stato battuto per quattro volte dall’asse Lega-FI con FdI sul tetto al contante e sui fondi delle bonifiche dell’ex Ilva.

A vincere contro il parere dell’esecutivo è stato soprattutto l’emendamento per il mantenimento a 2mila euro della soglia dei pagamenti. Le votazioni delle commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali alla Camera sono avvenute nell’ambito dell’esame delle modifiche al decreto Milleproroghe.

Con un centrodestra che si è rivelato compatto, il Carroccio e Forza Italia hanno dunque votato con Fratelli d’Italia una vera retromarcia sul contante: in sintesi, si potranno effettuare pagamenti fino a 2 mila euro, anziché scendere a mille.

Soddisfatta Giorgia Meloni per la “vittoria dell’economia reale a favore di famiglie e imprese sulla deriva tecnofinanziaria dell’ultimo decennio“. Esulta anche Matteo Salvini che portando l’esempio della Germania ha sottolineato come a Berlino non ci siano limiti vantando un’evasione inferiore a quella italiana.

Critico nei confronti della modifica invece il MoVimento 5 Stelle. Secondo i pentastellati si finirà al contrario per favorire l’economia sommersa “in un Paese con circa 100 miliardi annui di evasione“.

Per il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani la votazione non avrà tuttavia ricadute sulla tenuta del Governo. L’entrata in vigore della soglia più bassa a mille euro viene così rimandata al 1° gennaio 2023.

