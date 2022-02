Coronavirus: 3 vittime e 442 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Si segnalano purtroppo tre altri decessi per Covid-19 nei dati del bollettino di questo giovedì 17 febbraio 2022; l’Azienda sanitaria fa sapere che si tratta di una donna ultraottantenne, non vaccinata e che soffriva anche di altre patologie; e di due uomini, entrambi deceduti in ospedale, entrambi vaccinati, un ultraottantenne con patologie pregresse e un 30enne con gravi comorbidità.

Aumentano i nuovi contagi: sono 442, di cui 20 casi positivi rilevati al molecolare (su 396 test effettuati) e 422 all’antigenico (su 4.803 test effettuati). I molecolari poi confermano 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Si riduce ancora il numero dei pazienti ricoverati, sono 100 (-15 sulle 24 ore precedenti), di cui 12 in rianimazione (dato stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 21 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono diminuiti di 216 unità e raggiungono quota 6.177.

Questi i dati dei nuovi casi ripartiti per fasce di età: 17 tra 0-2 anni, 10 tra 3-5 anni, 40 tra 6-10 anni, 20 tra 11-13 anni, 20 tra 14-18 anni, 110 tra 19-39 anni, 131 tra 40-59 anni, 40 tra 60-69 anni, 23 tra 70-79 anni e 31 di 80 anni e oltre.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 24.

Le dosi di vaccino raggiungono 1.172.841 somministrazioni, di cui 420.810 seconde dosi e 303.191 terze dosi. Oggi i guariti sono 652 in più, per un totale di 127.780 da inizio pandemia.

