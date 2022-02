Bocciati i referendum su eutanasia e cannabis: Sì, a 5 quesiti sulla giustizia

L’esito della Consulta ha giudicato ammissibili cinque dei sei quesiti referendari, bocciando quello sulla responsabilità civile dei magistrati. I giudici dovranno rispondere personalmente ma rimane la possibilità di rivalersi contro lo Stato.

Secondo Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale il quesito non è stato ammesso perché il fatto non era abrogativo ma diventava propositivo, scontrandosi con la Costituzione. Non solo quello sulla responsabilità civile, ma sono gli altri due temi non ammessi a referendum che fanno discutere.

A partire da quello sull’eutanasia perché secondo Amato, il testo era scritto male: “ Peccato, che il referendum non fosse sull’eutanasia ma fosse sull’omicidio del consenziente” aprendo così aree di impunibilità ed un rischio enorme per il primo diciottenne che decidesse di farla finita.

La stessa spiegazione è stata data anche sul referendum sulla depenalizzazione della cannabis. Oltre ad essere scritto male, Amato sostiene che il testo interveniva in modo troppo ampio: “Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum, io dico sulle sostanze stupefacenti non sulla cannabis”.

La Corte però approva i cinque quesiti sulla giustizia. In particolare, i cittadini dovranno esprimersi sulla Legge Severino, ovvero quella che dispone l’incandidabilità e decadenza automatica di rappresentati di Governo, Parlamentari, sindaci e consiglieri regionali, nel caso di condanna anche non definitiva.

Previsto anche il voto referendario sull’abolizione della custodia cautelare e sulla separazione delle funzioni. In questo caso, un Magistrato dovrà scegliere se fare la pubblica accusa o il giudice. Infine, il sì arriva anche sul referendum sul voto per l’elezione del Consiglio superiore della Magistratura. Voto che punta ad sopprimere le cosiddette “ correnti interne”. I referendum promossi dovranno essere convocati tra il 15 aprile e il 15 giugno, con la possibilità che vengano uniti ai voti per le elezioni amministrative in programma per l’estate. In ogni caso, rimane la possibilità che su alcuni temi il Parlamento intervenga prima, seguendo l’invito di Amato sul caso dell’eutanasia.

