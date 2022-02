Aumenta tutto a dismisura tranne lo stipendio: l’impoverimento della classe media

L’Italia sta andando verso il tracollo. Una situazione drammatica che emerge solo quando, come si suol dire, uno non ci “mette il naso” .

Le prime tra tutti a soffrire della crisi economica prima e dopo la pandemia, sono state le piccole e medie imprese.

Da ormai più di 5 anni stiamo assistendo al rapido tramonto delle partite iva e delle piccole imprese. La discesa, in questo momento particolare poi, non accenna ad arrestarsi.

Centinaia di migliaia di persone sono state licenziate e mandate a casa, migliaia hanno visto la loro azienda, frutto di anni di sforzi, cadere in rovina. Hanno visto le banche avventarsi su di loro, e in alcuni casi, toglierli la casa costruita con il sudore di una vita.

Questo accade sotto gli occhi di tutti, ma rimane spesso in un silenzio assordante. E non riguarda certo solo “poche” decine di migliaia di famiglie ma molte di più. Nessuno ne parla. La vita va avanti. La classe media si assottiglia sempre di più e si impoverisce. Mentre i più “grandi” con le “spalle coperte” sopravvivono, i meno fortunati, o meno scaltri invece periscono.

Ma dopo la pademia la situazione comincia a farsi più complicata e delicata anche per le persone “normali”. La crisi, di dimensione nazionale comincia a far leva anche sui semplici operai, sui dipendenti, oppure su quei piccoli imprenditori che, fra mille peripezie, sono riusciti a rimanere a galla.

Tutti i prezzi stanno aumentando. Le bollette luce e gas aumentano del 131% e del 95%. Il prezzo delle materie prime sta salendo a dismisura. Il costo dei carburanti non è mai stato così alto da almeno dieci anni. La benzina arriva a sfiorare la soglia dei 2 euro.

I costi cominciano a diventare per molti davvero insostenibili. I ristoratori saranno costretti ad alzare i prezzi dei loro prodotti se vogliono continuare a lavorare serenamente; i negozi d’abbigliamento ad aumentare i prezzi dei pantaloni per poter continuare a tenere la vetrina illuminata.

Ad essere nel mirino ora sono le persone “ordinarie” e milioni di famiglie della classe media. E non è tutto: nel solo mese di gennaio 2022, rispetto al 2021, anche i prezzi degli alimenti hanno avuto un picco a salire.

Il burro costa il 10,8% in più, gli ortaggi il 9 %, il pesce è aumentato del 5,1% ed il pane del 3,9%. Esorbitante il rincaro della pasta, arrivata a costare il 10% in più. Tutto aumenta.

Nel 2021 anche il Pil è salito fino ad arrivare ad un +6,5%, ma nostante questo l’unica cosa che non aumenta di pari passo con il resto è lo stipendio. L’Italia rimane sul fondo della classifica europea Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo Economico) per quanto riguarda gli stipendi pure quest’anno.

Da trent’anni infatti, il salario medio annuale, non fa che diminuire. Magari per un anno sale di qualche esiguo numeretto ma l’anno successivo diminuisce del doppio.

In trent’anni lo stipendio medio italiano è diminuito del 3%. Quello tedesco, per fare un esempio, è aumentato del 34%. In Italia aumentano anche i prezzi degli affitti e degli immobili.

Insomma il costo della vita sta crescendo in maniera esponenziale. Mantenendo la stessa remunerazione la famiglia e le imprese riusciranno a sostenere questi nuovi costi?

Non si parla di manager che percepiscono 200 mila euro l’anno, i quali dell’aumento della pasta, non si accorgeranno neppure. Si parla invece di famiglie, già in difficoltà che, abbandonate, o meglio, pugnalate alle spalle dallo (S)tato, si dovranno trovare ad affrontare delle ulteriori difficoltà.

Per concludere, nel 2021 è salita anche la fetta di persone che vive in povertà cronica (27,7%) e intermittente (19,2%). La classe media insomma va piano piano assottigliandosi mentre il divario fra i “ricchi” e i “poveri” fa l’esatto contrario.