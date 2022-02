Arco: erogati 1.064 buoni per i giovani

Sono 1064 i buoni di 100 euro (per un impegno di spesa superiore a 106 mila euro) erogati dal Comune di Arco per Re… start 2021, il contributo a tutti i giovani residenti tra 6 e 18 anni di età, precisamente ai nati dal primo gennaio 2003 al 31 dicembre 2015, da utilizzare per attività sportive e culturali.

Re… start 2021 è una iniziativa voluta per contrastare l’impoverimento educativo e l’isolamento sociale delle giovani generazioni causati dalla pandemia di covid-19, stimolando la partecipazione ad attività sportive, ricreative, musicali, culturali, sociali e ambientali, recuperando la dimensione dell’aggregazione e della formazione, così preziosa per i giovani.

Il contributo era destinato ed è stato utilizzato dai ragazzi per le quote associative annuali, stagionali o di iscrizione per attività o corsi dell’associazione o della scuola musicale scelta, aderente al progetto (le attività dovevano iniziare entro il 31 dicembre), e anche per più attività o corsi, purché fruito da un’unica associazione o scuola musicale. Il contributo è stato riconosciuto ai giovani direttamente dall’associazione o scuola musicale, mediante la riduzione di quanto dovuto per la quota associativa o di iscrizione, o per l’iscrizione ad attività o corsi specifici, nell’importo di 100 euro (o importo inferiore se l’iscrizione o il corso costano meno di 100 euro).

«Mi pare che si possa parlare di successo e di notevole gradimento –dice l’assessore allo sport Dario Ioppi– per una iniziativa alla quale come Giunta teniamo molto. I giovani in età adolescenziale sono la fascia d’età che forse ha risentito più duramente del lockdown e delle restrizioni imposte dalla pandemia, e anche le associazioni sportive e culturali hanno sofferto un impatto molto pesante. Per loro era doveroso fare tutto il possibile per un aiuto, e credo che Restart sia stato uno strumento adeguato e riuscito».

«Una caratteristica che abbiamo fortemente voluto è il coinvolgimento delle associazioni e delle scuole musicali di entrambi i territori, Arco e Riva del Garda, e della Scuola musicale– spiega l’assessore alla cultura Guido Trebo– in modo che i ragazzi potessero scegliere se utilizzare il contributo economico per attività di associazioni e scuole musicali di Arco o di Riva del Garda: sia perché potessero contare su una scelta più ampia, sia per consentire a chi già aveva un rapporto con un’associazione di mantenerlo. La grande adesione credo abbia portato dei grandi benefici sia ai nostri giovani, sia alle tante associazioni sportive e culturali».

«Questo progetto ha creato sinergia tra le associazioni e amministrazione –è il commento dell’assessora al bilancio Francesca Modena– infatti la sua buona riuscita dipendeva molto anche dalla velocità con cui l’amministrazione avrebbe rimborsato le associazioni che per prime si sono rese disponibili. Se pensiamo che Restart è stato lanciato a settembre e si poteva aderire fino a fine dicembre, capiamo che le liquidazioni sono state fatte in tempi record anche per la seconda e ultima tranche. Per questo permettetemi di fare un ringraziamento a tutti gli uffici comunali e a tutti coloro che ci hanno creduto e si sono messi in gioco per la buona riuscita dell’intero progetto».

