Agitu: ancora 90mila euro da destinare ai progetti in ricordo della ‘pastora’

Dopo la condanna si Suleiman Adams a 20 anni di reclusione per omicidio volontario e violenza sessuale oggi il ricordo di Agitu Ideo Gudeta, vittima dell’atroce delitto, è lontano dallo spegnersi.

Ora si deciderà come meglio destinare i fondi raccolti lo scorso anno grazie ad un’iniziativa di solidarietà avviata su una piattaforma di crowdfunding per continuare a sostenere i progetti della pastora etiope.

Ci sono circa 90mila euro rimasti in disponibilità e custoditi da un comitato di gestione composto dal sacerdote eritreo Mussie Zerai Yosief, dal notaio Paolo Piccoli e dall’amica di Agitu Elisabetta Nardelli.

Ammontava a 106.753 euro la cifra inizialmente donata: circa 4mila euro sono serviti a finanziare le spese per il funerale e il rimpatrio della salma in Etiopia ma anche il viaggio della famiglia in Italia subito dopo la sua morte.

Un piccolo contributo economico è stato dato anche agli allevatori che nell’ultimo anno si sono occupati della custodia delle ‘caprette felici’ allevate dalla donna.

Questi fondi non potranno essere utilizzati invece per saldare i prestiti richiesti a suo tempo dalla vittima per il rilancio delle sue attività.

Ora si attende l’esito dell’inventario di beni ed eventuali crediti o debiti che sarà eseguito dalla curatrice dell’eredità designata, l’avvocato Annarosa Molinari.

Tra gli obiettivi primari c’era anche quello di mantenere intatto il gregge di Agitu affidandolo ad un allevatore trentino.

Resta da valutare l’ipotesi di un rilancio della raccolta di donazioni per ulteriori progetti che possano essere realizzati nel nome della pastora etiope.