“Yoga For Kenya” con Melamango per aiutare Peter

L’obiettivo è nobile: aiutare Peter, un ragazzo keniota, ad avere un futuro migliore. L’attività proposta è affascinante: cimentarsi nello yoga “in compagnia”.

Si intitola “Yoga For Kenya” l’evento di beneficenza organizzato dall’associazione Melamango Onlus con la collaborazione di alcuni professionisti e professioniste del mondo dello yoga e del benessere in programma domenica prossima, 20 febbraio, dalle 17 alle 21.

Il costo della partecipazione è di 30 euro, che saranno interamente devoluti a favore delle attività dell’associazione Melamango Onlus e in particolare serviranno a contribuire ai costi di una difficile operazione chirurgica che il giovane Peter Munene Micubu sosterrà tra qualche settimana in Italia, a Udine.

Pubblicità Pubblicità

«Peter è un ragazzo che dalla nascita soffre di una patologia invalidante, che lo obbliga a un terzo intervento con completa rimozione e sostituzione della mandibola, dopo quelli eseguiti nel 2011 e 2019 dall’equipe del dottor Campolongo dell’Ospedale Santa Chiara di Trento – spiegano la presidente e il vicepresidente di Melamango Giuliana Cova e Bruno Soave –. Grazie alla sensibilità di alcuni soci di Melamango, siamo entrati in contatto con il professor Robiony, direttore della clinica Maxillo Facciale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Friuli Centrale, il quale fin da subito si è reso disponibile a valutare il caso, prevedendo la possibilità di sottoporre Peter al delicato e complesso intervento. Il ragazzo è in Italia da una settimana e sarà sottoposto a tutti gli accertamenti clinici necessari per poi essere operato. Il costo dell’intervento è stato quantificato in 60 mila euro circa, quindi qualsiasi tipo di aiuto può essere prezioso».

Sarà quindi l’occasione per fargli un regalo speciale, proprio nel giorno del suo compleanno: Peter è nato infatti il 20 febbraio 1998.

Davvero ricco il programma dell’evento online “Yoga For Kenya”: a rompere il ghiaccio, alle 17.15, saranno i saluti introduttivi da parte di padre Francis Gaciata e Giuliana Cova, che poi lasceranno spazio, a partire dalle 17.30, allo yoga sulla sedia con Elda dello Studio Joynat Trento Yoga & Ayurveda; alle 18 sarà la volta dello slow flow con Arianna dello Hyggestudio – Flow.Food.Beauty, mentre alle 18.30 toccherà ancora a Elda proporre lo yoga per bambini; alle 19 è in programma una mezz’oretta di pilates con Eleonora dello Studio Pilates Apto Modo e alle 19.30 ci sarà lo yoga flow con Emilia; alle 20 si potrà partecipare allo yoga moves con Jonathan, per concludere alle 20.30 con lo yoga nidra proposto da Giulia.

Pubblicità Pubblicità



Per iscriversi all’evento bisogna effettuare un versamento di 30 euro a favore di Melamango Onlus, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’associazione (Iban: IT 92 Z 08282 05514 000020331406 – Cassa Rurale Val di Non) con la causale “Yoga For Kenya” e inviare lo screenshot del pagamento tramite e-mail all’indirizzo yogaforkenya@gmail.com

Si riceverà poi un’e-mail di conferma con il link Zoom di accesso all’iniziativa.

Chi non può partecipare attivamente, o non è interessato alle attività proposte, può comunque effettuare una donazione libera a favore di Melamango Onlus, secondo le stesse modalità. È possibile avere ulteriori informazioni scrivendo all’indirizzo yogaforkenya@gmail.com

PETER, LA SPERANZA DI UN FUTURO MIGLIORE – Peter Munene Micubu è un ragazzo di 23 anni nato e vissuto nella Contea di Meru in Kenya, non molto lontano dall’orfanotrofio Shalom Home (“Casa della Pace”) di Mitunguu, struttura realizzata e gestita da Melamango grazie al costante supporto di numerose famiglie italiane.

I minori accolti, dai 2 ai 18 anni, sono quasi 500. Il direttore dell’orfanotrofio è padre Francis Gaciata, decano con 12 parrocchie e che rappresenta la Diocesi di Meru.

Padre Francis si prende anche cura di tante famiglie indigenti del territorio, cercando di aiutarle a uscire dalla miseria e da un degrado disumano. Peter fa parte di una di queste famiglie: è il primo di cinque figli, il padre è alcolizzato, praticamente assente, mentre la madre coltiva le verdure dell’orto per venderle in strada e poter così portare a casa il cibo.

«Abbiamo conosciuto Peter nel 2010 – spiega la presidente di Melamango Giuliana Cova – e abbiamo cercato di fare in modo che potesse essere curato a Nairobi, ma nessuno degli ospedali si è dichiarato in grado di intervenire. Abbiamo allora deciso di farlo venire in Italia. L’equipe del dott. Campolongo dell’Ospedale Santa Chiara di Trento si è presa cura del ragazzo, che è stato sottoposto a due interventi: uno nel 2011 e uno nel 2019. Le spese delle prestazioni sanitarie sono sempre state rimborsate dalla Provincia Autonoma di Trento. È necessario ora procedere con il terzo, delicato intervento».

Peter, come racconta la presidente, è un ragazzo molto umile ed intelligente, cattolico praticante: «Sostiene che la sua patologia sia una “grazia” per lui e per la sua famiglia, perché grazie a questo è venuto in contatto con noi e ha avuto, con i suoi fratelli, la possibilità di studiare e sperare in un futuro migliore. Infatti sosteniamo noi le spese per la loro istruzione: Peter frequenta l’università di agraria a Meru e i suoi fratelli frequentano la scuola primaria. Passa le vacanze scolastiche in orfanotrofio a dare una mano nei campi e ad accudire i bambini piccoli». Ora è lui ad avere bisogno di una mano.