Sul palco del Teatro Cuminetti approda “Nonnetti”, l’omaggio ai nonni della Compagnia Coltelleria Einstein

La Stagione di Anch’io a teatro con mamma e papà torna sabato 19 e domenica 20 febbraio al Teatro Cuminetti di Trento con uno spettacolo che vuole omaggiare la forza delle persone anziane. “Nonnetti“, portato in scena dalla compagnia Coltelleria Einstein, è una dedica ai nonni, a quei tanti nonni che spesso accompagnano i propri nipoti a teatro.

La giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa.

Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no. Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon.

La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Finalmente arriva la sera e ci si può divertire!

Di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, con la regia di Valerio Bongiorno, “Nonnetti” è uno spettacolo con poche parole che lascia invece ampio spazio alla musica e al movimento, alternando momenti di grande comicità con qualche venatura di malinconia.

Il prossimo appuntamento con Anch’io a teatro con mamma e papà è per sabato 26 e domenica 27 febbraio con “Balloon adventures“, spettacolo di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano, pronti a calarsi nei panni di due aviatori clown e a spiccare il volo con la loro mongolfiera verso…Ballonia.

Info biglietti e modalità di ingresso – Biglietti non numerati al prezzo di 6 euro, con una riduzione a 4 euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni. Gratuità per gli Under 3 e oltre il terzo figlio. Si ricorda che i bambini sotto i 3 anni con biglietto omaggio andranno tenuti in braccio all’adulto accompagnatore.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale. La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi. Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it