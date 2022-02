Pietro Sighel ancora sul podio delle Olimpiadi. Pinè si aggiudica un bronzo a Pechino

“Grandissimo BRONZO della staffetta maschile di short track.

Prestazione superlativa di Pietro Sighel, esempio per tutti: dopo la caduta in finale individuale non si scoraggia, rialza la testa e più determinato di prima conquista un’altra medaglia in staffetta!

Determinazione e impegno.

Ancora un’altra medaglia olimpica a PINÉ: grazie ragazzi!!” Così il sindaco di Baselga di Pinè Alessandro Santuari commenta la vittoria di un’altra medaglia da parte della promessa del pattinaggio Pietro Sighel.

Il ragazzo, passando da Miola a Pechino, oggi ha vinto nella giornata di oggi un’altra medaglia.

Questa volta il pinetano si è aggiudicato il bronzo in una gara di short track.

