Macchina abbandonata in galleria, risolto il mistero

Stamane il nostro giornale aveva diffuso – su segnalazione di alcuni automobilisti – la foto di un’autovettura abbandonata nella galleria di Piedicastello. L’autovettura incidentata era stata abbandonata in direzione sud sulla corsia di sorpasso, in curva, e senza nessun triangolo che segnali il pericolo o le doppie frecce. Questo ha fatto subito pensare a qualche ipotesi non propriamente edificante.

La ricostruzione fatta dal proprietario della macchina riporta invece di un tamponamento successo appunto dentro la galleria. L’automobilista conferma che il triangolo era stato regolarmente posizionato ma che forse qualcuno lo ha investito rendendolo così non visibile.

Nella galleria i cellulari non avevano campo, per questo dopo il tamponamento i protagonisti sono dovuti uscire dalla galleria per avvertire i soccorsi e le forze dell’ordine. Per fortuna nessuno si è fatto male.

