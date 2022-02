Ianeselli propone di vietare l’accattonaggio con gli animali: “Non si utilizzino per chiedere l’elemosina”

“Abbiamo deciso di portare in consiglio comunale la proposta di vietare l’accattonaggio con animali.

In questo modo, nelle strade e nelle piazze del Comune di Trento nessuno potrà sfruttare gli animali domestici per chiedere l’elemosina- così scrive sui social il sindaco di Trento Franco Ianeselli esprimendosi in merito alla questione dell’accattonaggio con gli animali domestici– Il provvedimento prevede un’eccezione per gli animali “compagni di vita”, chippati e ben tenuti, che con il proprietario hanno un rapporto consolidato”.

Il sindaco di Trento è anche propositivo per il fatto che la questione sarà condivisa anche dalle altre parti politiche in consiglio: “Credo che la proposta condivisa con i capigruppo sia molto equilibrata. Perché prevede la confisca dell’animale in caso di sfruttamento e maltrattamenti, ma nello stesso tempo è rispettosa dei legami affettivi che si instaurano tra persone e animali”.

Pubblicità Pubblicità

Verrebbero sostanzialmente confiscati gli animali agli accattoni.

L’animalismo prevale sull’umanità. Nel post Facebook di Ianeselli non viene spiegato di più.

Si attendono delle informazioni più precise riguardanti questa misura. Non si capisce infatti chi dovrà occuparsi di decidere quali sono gli animali ben tenuti e soprattutto in base a quali parametri si deciderà se un rapporto uomo-animale sia “consolidato” oppure no.

Pubblicità Pubblicità