Esternalizzazione magazzino Sait, Ambrosi (FdI): «88 persone in stato di precarietà. La Provincia attivi subito un tavolo di confronto con il Consorzio»

L’assemblea dei dipendenti Sait del magazzino il 28 dicembre 2021 aveva respinto all’unanimità l’annunciato piano di esternalizzazione del magazzino stesso, mediante la forma dell’appalto alla cooperativa Movitrento, avente come finalità l’abbattimento dei costi e il tornaconto economico.

I sindacati avevano anche proclamato uno sciopero a partire dalla fine dell’assemblea con blocco del ricevimento merci, per il 29 dicembre e per il 30 dicembre prossimi, nonché blocco degli straordinari a partire dal 2 gennaio 2022.

Secondo le sigle sindacali l’appalto rappresenta un salto nel buio che non garantisce i lavoratori, dal momento che nel privato non esistono le residue tutele che esistono negli appalti pubblici. (Qui le dichiarazioni dei sindacati)

Per i sindacati “è ancora fresco nella memoria il ricordo della procedura di licenziamento collettivo del 2017. Così come è vivo il ricordo della frase del presidente Dalpalù appena rieletto che non si sarebbero mai più ripetute situazioni di tensione come quelle vissute durante la procedura di licenziamento. Cosa avrà da dire il presidente Dalpalù in proposito?”

La volontà di esternalizzare il magazzino Sait ha messo quindi improvvisamente 88 lavoratori in una situazione di precarietà.

Già, perché la perdita del contratto integrativo aziendale (116 euro fissi al mese a cui va ad aggiungersi una quota variabile) e il diritto alla mensa assomigliano in maniera preoccupante alle prime avvisaglie di futuri tagli al personale in nome della razionalizzazione dei costi.

Sull’argomento torna a parlare la consigliera provinciale di Fratelli d’talia Alessia Ambrosi che rileva che alla fine si tratta di «una razionalizzazione a spese dei lavoratori, e penso in particolar modo agli “over-50” da oltre 20 anni impiegati presso il magazzino per cui un reinserimento nel mercato del lavoro prima della pensione sarebbe molto complesso».

Razionalizzazione che secondo Alessia Amrbosi non sarebbe urgente visto l’aumento degli utili che il Consorzio Sait registra annualmente anche in questa fase pandemica, con prospettive favorevoli di ripresa del fatturato anche in zone a forte vocazione turistica che hanno risentito della contrazione degli arrivi invernali.

«C’è da chiedersi che fine abbia fatto lo spirito mutualistico e sociale che dovrebbe rappresentare la vera finalità del Consorzio. Ciò che preoccupa è inoltre il silenzio assordante della Provincia (che della salute del nostro sistema della cooperazione dovrebbe avere il giusto riguardo), come lamentano i lavoratori che da due mesi a questa parte chiedono di essere ascoltati. Auspico quindi che la Provincia di Trento attivi al più presto un tavolo di confronto con la Direzione Sait per fermare il processo di esternalizzazione tutelando diritti e retribuzioni di tanti lavoratori e famiglie trentine» – Conclude la consigliera di Fratelli d’Italia