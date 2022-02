Concorso per assistente amministrativo scolastico al via con la prova preselettiva da remoto

Prende il via i prossimi 24 e 25 febbraio 2022 il concorso, bandito nel febbraio 2020, per la copertura di 35 posti per il profilo professionale di assistente amministrativo scolastico categoria c.

La procedura concorsuale, alla quale sono iscritti 1.730 candidati, inizierà con una prova preselettiva svolta in modalità telematica dalla quale saranno individuati i 175 candidati ammessi alle successive prove scritte. La prova preselettiva dovrà essere preceduta obbligatoriamente da una sessione di training da svolgersi tra il 15 e il 22 febbraio 2022. Le informazioni di dettaglio rivolte agli iscritti sono disponibili sul portale della scuola trentina all’indirizzo:www.vivoscuola.it nella sezione dedicata al concorso.

Dopo la positiva esperienza del concorso per insegnanti della scuola dell’infanzia, svolto lo scorso anno in modalità telematica da remoto, l’Amministrazione provinciale ha stabilito di adottare la medesima procedura anche per la prova preselettiva del concorso rivolto a 35 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente amministrativo scolastico categoria c, bandito nel febbraio 2020.

Lo svolgimento della prova preselettiva in modalità telematica in luogo di quella tradizionale “in presenza” permetterà di concludere più celermente il concorso anche al fine di garantire la copertura dei disponibili a partire dal 1° settembre 2022.

La modalità da remoto consentirà ai 1.730 candidati iscritti di partecipare alla prova direttamente da casa, abbattendo i problemi dovuti a spostamenti e a possibili quarantenamenti o stati di malattia. Il test preselettivo sarà composto da 30 quesiti e avrà la durata di 40 minuti.

