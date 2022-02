Cementificio di Sarche: business plan di vent’anni e assunzione di 30 persone

Si sono svolte ieri pomeriggio presso la Terza Commissione presieduta da Ivano Job, le consultazioni in merito alla petizione popolare sulla contrarietà alla riaccensione del forno del cementificio di Sarche.

Sono stati ascoltati Italcementi spa, i sindaci dei comuni di Cavedine, Madruzzo, Vallelaghi e il commissario della Comunità della Valle dei Laghi.

Italcementi ha rassicurato sulla riduzione dei livelli emissivi e del traffico per il trasporto del materiale da lavorazione ed ha ipotizzato un investimento su almeno vent’anni per il cementificio che si riattiverà entro la fine di marzo. Prima dell’accensione del camino, Appa ha attivato un piano di monitoraggio h24 per misurare le ricadute degli inquinanti.

Agostino Rizzo direttore tecnico di Italcementi, ha premesso che l’azienda, leader in Italia nel settore del cemento, aveva sospeso l’attività di produzione a Sarche a inizio 2015 per la crisi del settore e per un investimento importante avviato dall’azienda in provincia di Brescia. In valle dei Laghi era rimasta però attiva l’attività di macinazione.

La riattivazione dei forni, ha rassicurato, non comporterà un incremento produttivo. Sono previsti una serie di interventi anche di tipo ambientale con l’obiettivo di ridurre i livelli emissivi ad un livello anche inferiore al 2015. Si prevede un investimento di 5 milioni di euro e l’assunzione di una trentina di persone che si uniscono alle 18 che già lavorano nello stabilimento.

Il semilavorato verrà prodotto all’interno dello stesso cementificio e quindi il traffico di camion per il trasporto del materiale da lavorazione sarà ridotto rispetto al passato. L’attività dovrebbe iniziare a fine marzo.

Italcementi ipotizza un investimento su almeno vent’anni – Nella replica alle domande dei commissari, Rizzo ha chiarito che la produzione a Sarche non è mai stata interrotta, con 250.000 annue tonnellate producibili. Ad oggi abbiamo un arrivo di circa 200.000 tonnellate all’anno e il transito di 7000 mezzi all’anno cui si aggiungono circa 6000 mezzi per il combustibile.

Con circa 175.000 tonnellate di produzione all’anno e la riduzione del traffico di camion per il trasporto del materiale da lavorazione l’impatto del traffico diminuirà di oltre 6300 mezzi.

Sulle emissioni: gli interventi riguardano la riduzione degli ossidi di azoto con riattivazione del sistema catalittico con utilizzo di ammoniaca. E’ prevista l’installazione di un sistema di monitoraggio all’avanguardia h24, 7 giorni su 7, secondo i migliori standard presenti sul mercato. Tutti questi interventi saranno attivati prima della partenza della produzione.

Quanto alla coesistenza dell’impianto in area paesaggisticamente rilevante, basta guardare l’Italia per osservare ovunque altre simili realtà, senza contare che per il Trentino il cemento è una commodity importante.

Certamente, va prodotto in maniera seria e sostenibile, con tecnologie che riducano al minimo gli impatti e ci sono dei riferimenti normativi e dei range all’interno dei quali ci muoviamo. Anche per le emissioni nel terreno un sistema di monitoraggio prevede frequenti misurazioni. Lo stabilimento è nel luogo dove sta da molti anni e la preoccupazione sulla sua riattivazione non può essere confusa con il diniego del diritto di esercire un’attività che rispetta regole e leggi.

Lo stabilimento non è spostabile (visto che l’investimento per un impianto del genere si attesta sui 100/150 milioni di euro), però può coesistere con l’ambiente. Quanto alla trasparenza, certo non manca all’azienda che rappresento, ha detto Rizzo, ed ha caratterizzato tutti i passaggi fin qui avviati. Siamo aperti a tutto, i dati del monitoraggio sono visualizzabili, anche se chiaramente dovrebbero essere analizzati da soggetti competenti per non essere equivocabili. La scadenza della concessione mineraria è dicembre 2024, ma l’ambito è inserito all’interno del piano cave e si tratta di iniziare una pratica riautorizzativa perché l’investimento è di medio-lungo periodo, ovvero non meno di vent’anni, come lo sono tutti gli impianti di questa portata.

Per le assunzioni ci sono stati spostamenti da altri stabilimenti non in chiusura, e altre sono state fatte sul posto, ma non c’è trasferimento massivo da impianti in chiusura. Assolutamente positivi e costruttivi i rapporti con la Provincia e con Appa, ha aggiunto, e non è scontato. Quanto ai trasporti, l’esperienza insegna che i punti di utilizzo di questi materiali sono molto diffusi e distribuiti, quindi difficilmente trasferibili su ferrovia. Per i fanghi, che sono inquadrati come rifiuti provenienti da processi di trattamento di prodotti civili, vale il principio della territorialità, pur in una logica di concorrenza.