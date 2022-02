Bologna, aveva offeso l’attuale prefetto di Trento: titolare di un locale denunciato per diffamazione

E’ stato citato a giudizio per diffamazione il proprietario dell’”Halloween Pub” di Bologna. Il reato sarebbe stato compiuto ai danni dell’attuale prefetto di Trento Gianfranco Bernabei.

Il prefetto sarebbe stato offeso pubblicamente dall’uomo nel corso di una manifestazione contro le restrizioni covid in Piazza Nettuno a maggio del 2021.

Ad essere contestate sono state alcune espressioni dette durante la manifestazione in piazza. Al ritrovo pubblico avevano partecipato centinaia di persone.

Bernabei era questore a Bologna ed il titolare del locale gli aveva dedicato alcuni appellativo poco simpatici delle espressioni come: “E proprio per questo non abbiamo dato retta al Questore che ci ha detto con le mani in mano, dai stringiamo i denti, mangiate un po’ di riso in bianco. Il riso in bianco te lo mangi tu”.

Gli accertamenti verranno fatti dalla Digos.

Il processo per l’uomo ci sarà a febbraio del prossimo anno.(2023)

