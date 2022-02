Arco: Max Unterrichter presenta «Il risveglio dei totem»

Al via venerdì 18 febbraio «Pagine di clima», la nuova rassegna della biblioteca civica «Bruno Emmert» di Arco dedicata ai temi dell’ambiente e della società: Max Unterrichter presenta «Il risveglio dei totem», il suo libro sulla realtà sociale e umana dei nativi canadesi e sulle loro lotte per l’ambiente. Inizio alle 20.30, prenotazione obbligatoria su Eventibrite.

Max Unterrichter vive a Levico Terme, è laureato in scienze forestali, per 35 anni ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Ufficio economia forestale e del distretto dell’Alta Valsugana del Servizio foreste della Provincia autonoma di Trento. Nella sua intensa carriera ha partecipato a numerosi seminari su temi forestali ed ambientali.

Ha un profondo amore per il bosco e i suoi segreti, si è sempre battuto per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. È anche un esperto della storia del Tirolo storico e gli stanno molto a cuore i diritti umani in special modo quelli dei popoli oppressi.

Max Unterrichter ha viaggiato molto, ha visto con gli occhi posti stupendi ma soprattutto ha ascoltato con le persone che ha incontrato.

Ha conosciuto culture, identità, tradizioni e usanze di tante etnie. È venuto suo malgrado a conoscenza anche di tanti problemi e soprusi, che lo hanno fortemente toccato. Da questo è nato il libro «Il risveglio del totem. Cambiamenti climatici e diritti umani». Nei suoi viaggi in Canada, infatti, ha scoperto fatti terribili: una popolazione intera è stata tiranneggiata e quasi sterminata, e ancora oggi viene privata dei diritti umani che spettano a ogni uomo e ogni popolo. Le grandi multinazionali del petrolio, inoltre, stanno abbattendo milioni di ettari di foreste, dove vivevano pacificamente le tribù locali, sottraendo loro il territorio e sconvolgendo l’integrità degli habitat intonsi tramandati dai loro avi. Tutto questo ha aperto un’enorme ferita, non solo per il Canada, ma per l’intera umanità. Distruggere il bosco significa alterare l’eco sistema ambientale che porta ai cambiamenti climatici in atto.

Accesso con green pass rafforzato e mascherina ffp2. Informazioni: biblioteca civica «Bruno Emmert», Arco, telefono 0464 516115

