Tragico schianto frontale tra un furgone e un camion muoiono 2 operai e 2 feriti

Il drammatico incidente stradale mortale è accaduto sulle strade della provincia di Brescia nel primo pomeriggio di ieri lunedì 14 febbraio, poco dopo le 13:00 sulla strada statale 45 bis della Gardesana nel territorio comunale di Mazzano.

A scontrarsi frontalmente un furgone con a bordo 3 muratori di origine straniera e un camion che trasportava materiali edili. Alcuni testimoni parlano di un impatto devastante.

Da una prima ricostruzione il furgone degli operai stava viaggiando verso Salò quando poco dopo lo svincolo per Mazzano abbia perso il controllo finendo nella corsia opposta mentre stava sopraggiungendo il camion che viaggiava in direzione della città e lo scontro e’ stato inevitabile nonostante l’autista del camion abbia provato a buttarsi tutto a destra.

Lo schianto è stato violentissimo tant’ è che la cabina del furgone si è letteralmente aperta in due.

I sanitari giunti sul posto con tre ambulanze , auto medica e elisoccorso partito da Brescia per due dei tre occupanti del furgone non hanno potuto far altro che constatare il decesso praticamente sul colpo.

I due deceduti sono un 53 enne polacco , e un 28 enne di nazionalità ucraina.

Il terzo occupante del furgone un 48 enne dopo essere stato stabilizzato e portato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. Da quanto riferito dai medici le sue condizioni sarebbero gravissime e ricoverato in rianimazione.

Ferito in maniera non grave l’autista del camion un 54 enne residente a Gottolengo sotto schock e portato alla Poliambulanza a Brescia.

Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Brescia e Salò che non hanno potuto far altro che recuperare i corpi mediante i teli appositi e mettere in sicurezza l’intera area. Sul posto anche un autogrù che ha recuperato il camion.

Per accertare la dinamica e raccogliere le testimonianze sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Brescia . In supporto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale Intercomunale di Mazzano Nuvolera e Nuvolento , che hanno chiuso la statale in entrambe le direzioni fino a sera .

Il traffico è rimasto bloccato fino a sera Quando non sono stati recuperati i mezzi e messo in sicurezza tutta la zona. In quella zona purtroppo non è il primo incidente mortale capitato l’ultimo il mese scorso quando morirono tragicamente i 5 ragazzi della Valsabbia.