Riva del Garda: perfezionata la «Stanza del sindaco». Ecco le novità

A due mesi e mezzo dall’avvio del servizio (il primo messaggio è partito il 3 dicembre), la «Stanza del sindaco» di Riva del Garda è stata perfezionata.

L’attività svolta finora, infatti, ha suggerito, per ampliare il ventaglio delle informazioni offerte, di riorganizzate le categorie, quelle che smistano le notizie in modo che gli utenti, iscrivendosi all’una o all’altra, possano scegliere di ricevere solo quelle di proprio interesse (ma è possibile iscriversi a tutte).

Le categorie erano e rimangono sette: «Protezione civile» aggrega le precedenti «Allerta meteo» e «Protezione civile»; «Mobilità e parcheggi» include e amplia la precedente «Chiusura strade»; e «Informazioni sanitarie» include a amplia la precedente «Emergenze sanitarie».

Invariate «Eventi» (cambia solo il nome, prima «Eventi e promemoria»), «Interruzione utenze» e «Sicurezza e decoro urbano».

Una nuova categoria è «Pubblica utilità», nella quale sono comprese (per fare qualche esempio) informazioni sulla scuola, ricerca di personale, servizio civile, iniziative di sensibilizzazione. Il passaggio per ogni utente dalle precedenti (se modificate) alle nuove categorie è avvenuto in modo automatico per corrispondenza o contiguità; si ricorda che in qualunque momento è possibile modificare tali impostazioni. Alla nuova categoria «Pubblica utilità» occorre invece iscriversi.

La «Stanza del sindaco» è un canale Telegram che informa in modo immediato e diretto tramite smartphone i cittadini (quelli che lo desiderano e che per questo si sono iscritti).

Per servirsi di questa nuova opportunità occorre essere in possesso di un account Telegram (servizio di messaggistica istantanea erogato senza fini di lucro dalla società Telegram LLC) oppure aprirlo (scaricando la relativa app dal proprio app store, Apple Store, Google Play, Windows Store) e quindi iscriversi al canale «Stanza del Sindaco di Riva del Garda».

Al primo avvio si possono scegliere le categorie di proprio interesse, così da ricevere solo quel tipo di informazioni (ma si possono scegliere anche tutte), impostazione che in qualsiasi momento sarà possibile modificare.

Inoltre, indipendentemente dalle categorie sottoscritte per le notifiche, in ogni momento si possono consultare tutte le comunicazioni rilasciate dal Comune in modo autonomo, attraverso gli appositi pulsanti.

È possibile collegarsi in tre diversi modi: attraverso un QR code (disponibile su una locandina in tutte le sedi comunali, compresi biblioteca e museo, e nei luoghi pubblici che decideranno di averla), al link https://t.me/StanzaDelSindacoRivaDelGardaBot, e ricercando all’interno di Telegram il chatbot «Stanza del Sindaco Riva del Garda».

Importante: il servizio non rappresenta un sistema per le emergenze ma uno strumento per ricevere notizie di interesse pubblico in modo semplice, strutturato e tempestivo.