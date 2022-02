Privacy dei dati: anche le app di culto possono vendere informazioni personali

Bisogna sempre far attenzione a proteggere la privacy dei dati personali, in quanto potrebbe esserci qualche malintenzionato pronto a rubare le nostre informazioni e dati privati in qualsiasi momento.

È questo il caso che ha interessato l’applicazione Pray.com, una delle app di preghiere più diffusa negli Stati Uniti e prima nota come Instapray.

Analizziamo più nel dettaglio quanto accaduto e com’è possibile difendersi. Prima di iniziare, però, vogliamo subito farti sapere che il modo migliore per proteggersi durante la navigazione in Internet è fare uso di una VPN online.

Anche le app di culto possono vendere le tue informazioni personali – Pray.com raccoglie dati sui suoi utenti in diversi modi. Secondo la sua politica sulla privacy, l’azienda registra informazioni dettagliate sugli utenti, inclusa la loro posizione fisica, i collegamenti su cui cliccano e il testo dei post che pubblicano.

Quindi, integra tali informazioni con i dati di “terze parti come fornitori di analisi dei dati e broker“, che possono includere “sesso, età, affiliazione religiosa, etnia, stato civile, dimensioni e reddito della famiglia, affiliazione e interessi a partiti politici … posizione geografica e informazioni personali.“

Un controllo di Pray.com effettuato dal ricercatore sulla privacy Zach Edwards ha mostrato che l’app condivide dati dettagliati sui contenuti utilizzati dagli utenti con diverse altre società, tra cui Facebook.

Alcuni legislatori hanno espresso preoccupazione per le pratiche della società. Il senatore Richard Blumenthal ha dichiarato: “Questa indagine rende ancora più chiara la necessità per il Congresso di approvare leggi complete sulla privacy dei consumatori per garantire che il pubblico abbia il controllo delle proprie informazioni personali”.

Il senatore Ron Wyden ha affermato che le aziende “hanno il dovere di spiegare se e come le preghiere personali dei loro utenti vengono utilizzate dai professionisti del marketing” e “nascondere tali informazioni sarebbe un’indicazione disgustosa del fatto che danno la priorità ai profitti rispetto alla fede”.

È normale che le app gratuite traggano profitto dalla condivisione dei dati dei loro utenti e siano vaghe su come e con chi li condividono, ma gli utenti ritengono che le pratiche di Pray.com siano in netto contrasto con la natura profondamente personale della preghiera stessa.

Come difendere la privacy dei dati online? – Preoccupato per quante delle tue informazioni private possano essere condivise su Internet o siano vulnerabili al furto o uso improprio? Ecco alcuni accorgimenti per proteggere la privacy dei dati.

Attenzione alle informazioni personali che condividi sui social media – Fornire troppe informazioni su Facebook, Twitter e Instagram potrebbe rendere più facile per i criminali informatici ottenere informazioni identificative, che potrebbero consentire loro di rubare la tua identità o accedere alle tue informazioni finanziarie.

Naviga in incognito o in modalità privata – Se non desideri che il tuo computer salvi la cronologia di navigazione, i file temporanei di Internet o i cookie, naviga in modalità privata.

Usa una rete privata virtuale – Una rete privata virtuale (VPN) ti offre privacy e anonimato mascherando il tuo indirizzo IP in modo che le tue azioni online siano praticamente irrintracciabili.

L’uso di una VPN è particolarmente importante quando navighi su una rete Wi-Fi pubblica in una biblioteca, in un bar o in un altro luogo pubblico. Una VPN online renderà più difficile per i criminali informatici violare la tua privacy online e accedere alle tue informazioni personali.

Fai attenzione a dove clicchi – Nel phishing, i truffatori cercano di indurti con l’inganno a fornire preziose informazioni finanziarie o personali. Spesso lo fanno inviando e-mail false che sembrano provenire da banche, fornitori di carte di credito o altre istituzioni finanziarie. Ricorda che le banche o altri istituti finanziari non ti chiederanno mai di fornire informazioni sul conto o finanziarie tramite un’e-mail.

Proteggi anche i tuoi dispositivi mobili – Molti di noi trascorrono più tempo navigando sul Web, rispondendo alle e-mail e guardando video sui propri smartphone che sui laptop. È importante, quindi, impegnarsi nella protezione della privacy online tanto sui propri telefoni e tablet quanto sui computer.

Per iniziare, assicurati di utilizzare un passcode per bloccare il telefono. Assicurati, inoltre, che sia complesso: non usare la tua data di nascita, il tuo numero civico o qualsiasi altro codice che i ladri potrebbero essere in grado di indovinare.

Presta attenzione durante il download di app e usa la stessa cautela anche quando esegui ricerche sul Web o leggi e-mail sui tuoi dispositivi mobili. Non ignorare nemmeno gli aggiornamenti software. Questi aggiornamenti spesso includono importanti protezioni contro i virus più recenti.