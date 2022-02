Precipita per quattro metri dalla seggiovia: ferito un 21enne a Madonna di Campiglio

Sfiorata la tragedia nella tarda mattinata di ieri (14 febbraio) per un 21enne coinvolto in un pericoloso incidente in un impianto sciistico a Madonna di Campiglio.

Il giovane ha fatto un volo di quattro metri cadendo da una seggiovia, rompendosi il setto nasale e riportando diverse ferite al volto. Una sfortunata circostanza che poteva avere conseguenze ben peggiori vista la dinamica dell’accaduto.

Poco dopo le 11, in compagnia di alcuni amici, è salito su una delle sedute dell’impianto che risale fino alla cima del monte Spinale.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine il ragazzo si sarebbe sporto eccessivamente per recuperare la presa di uno dei bastoncini da sci, perdendo l’equilibrio.

Il peso dello zaino che aveva con sé (e che non aveva ancora sistemato ad inizio corsa) ha contribuito allo sbilanciamento che ha poi provocato la caduta.

Allertati dai gestori dell’impianto, sul posto si sono subito portati i soccorsi con elicottero di emergenza dei vigili del fuoco permanenti di Trento e ai carabinieri. Gli accertamenti ospedalieri hanno poi escluso che si trovasse in pericolo di vita.

