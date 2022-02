Polizia Locale: nel 2021 eseguiti 44 daspo e 14 arresti per spaccio

Nell’ambito dei controlli sull’attività di spaccio vale la pena fornire alcuni dati delle verifiche svolte dal Nucleo Sicurezza Urbana (in precedenza Nucleo Civico) della Polizia locale relativamente all’anno 2021.

Gli uomini della polizia locale hanno effettuato 14 arresti in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti (anche in collaborazione la Mobile della Questura) e hanno denunciato 53 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con 9 comunicazioni inviate contro ignoti all’Autorità giudiziaria. Sono stati 88 i sequestri di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio.

Nell’ambito di tali attività sono stati sequestrati anche i presunti proventi dello spaccio per un totale di 32.396 euro in denaro.

Nell’ambito dei controlli con rilevanza amministrativa, sono state segnalate 40 persone come consumatori di sostanze stupefacenti e sono stati effettuati 18 sequestri di sostanza stupefacente per uso personale, come di seguito specificato:



Proprio nella serata del 11 febbraio scorso agenti del Nucleo sicurezza urbana sono intervenuti in piazza Dante, procedendo al sequestro di oltre un etto di sostanza stupefacente in possesso ad un minore; si stanno sviluppando le indagini per identificare la provenienza della droga.

L’attività del Nucleo sicurezza urbana ha portato nel 2021 ad inoltrare all’Autorità giudiziaria 164 comunicazioni di notizia di reato.

Durante le verifiche sono state identificate 801 persone, delle quali 36 sottoposte a fotosegnalamento digitale presso il Comando di via Maccani, oltre a quelle segnalate presso la locale Questura, il Comando Carabinieri o della Guardia di Finanza, in ragione dei rapporti instaurati con le altre forze dell’Ordine durante le attività di controllo.

Il controllo della zona è anche incentrato alla verifica sul rispetto delle norme di convivenza e per questo il personale del Nucleo ha contestato nel corso del 2021 numerose violazioni amministrative con 282 verbali ai regolamenti comunali.

348 invece i verbali al Codice della Strada, delle quali: 26 violazioni all’art.193 CdS per mancanza di copertura assicurativa; 3 violazioni art. 116 per guida senza patente, con patente revocata o senza requisiti per la guida di cui uno con patente falsa e 44 ordini di allontanamento (DASPO).

