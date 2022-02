Perde il controllo del mezzo pesante e si ribalta su un fianco nella scarpata, ferito un 57 enne

Il maltempo che ha colpito la nostra provincia dalla notte scorsa oltre a provocare disagi per la neve caduta in molte zone della provincia anche a bassa quota, ha provocato anche alcuni incidenti stradali, come quello accaduto questa mattina martedì 15 febbraio pochi minuti prima delle 10:30, in Valsugana su una stradina a fianco della strada provinciale 228 tra gli abitati di Levico Terme e Pergine Valsugana nel territorio comunale di Levico Terme.

Un camion che trasportava dei trucioli di legno condotto da un 57 enne residente a Borgo Valsugana ha perso il controllo del mezzo, forse anche per la nevicata che era in atto nella zona, finendo per ribaltarsi su un fianco nella rampa sottostante la strada rimanendo incastrato e perdendo parte del carico.

In pochi minuti sul posto sono arrivate due ambulanze dei sanitari 118, che hanno atteso l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco di Levico Terme e Pergine Valsugana arrivati sul posto con le pinze idrauliche e diversi mezzi di supporto per liberare dalle lamiere l’autista rimasto incastrato e affidandolo alle prime cure dei sanitari.

Il 57 enne dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo per accertamenti. Dalle prime informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso borghigiano le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lunghe e laboriose le operazioni di recupero del mezzo mediante l’utilizzo di un autogrù e poi la messa in sicurezza dell’intera area.

