Paccher e Dalzocchio rilanciano sulla Valdastico dopo il consenso espresso da molti Comuni della Valsugana

Roberto Paccher, esponente del gruppo Lega Salvini Trentino, ribadisce l’utilità che rivestirebbe il completamento dell’autostrada A31 Valdastico verso la nostra provincia.

Dopo aver ricordato la novità consistente nel compatto sì all’opera ora espresso da 18 sindaci della Bassa Valsugana, dove i picchi di transito quotidiani arrivano a 55.000 veicoli, Paccher si dice convinto che il prolungamento in Trentino della Valdastico alleggerirebbe il traffico del 15-20% ed eviterebbe la costruzione di un’altra arteria, la “Valbrenta”, che porterebbe il traffico proveniente dal Veneto al confine con la provincia di Trento.

“Con la Valdastico quindi – nota il consigliere – oltre al traffico che si toglie va considerato anche quello che non si produrrà”. Paccher critica invece il sindaco di Pergine che – afferma – non so per quali motivi – non convoca il Consiglio comunale perché si esprima su quest’importante opera. In passato si è era sempre pronunciato a favore della Valdastico. Così si antepongono interessi politici a quelli della valle.

Pubblicità Pubblicità

Sui progetti di miglioramento della viabilità nella zona di Rovereto è intervenuta anche la consigliera e capogruppo della lega Mara Dalzocchio che ha ricordato che se ne parla da anni mentre il traffico da e per Trento aumenta giorno per giorno attraversando le zone abitate.

Quanto alla Valdastico, per Dalzocchio è la nuova autostrada di cui si parla da tanti anni e serve soprattutto per liberare la Valsugana dall’inquinamento e a favore dell’economia del Trentino. “Ovvio – conclude – che anche per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente occorre acquisire tutti gli studi che non sono ancora a disposizione sull’impatto di questa infrastruttura, studi che – ricorda Dalzocchio – potranno portare a una soluzione definitiva visto che l’infrastruttura era ritenuta indispensabile anche dal centrosinistra”.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità