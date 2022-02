Oltre il racconto: “l’Ateneo dei racconti” esce dalle pagine e diventa spettacolo

Una serata di spettacolo con le partecipanti e i partecipanti di “Ateneo dei racconti‘” il concorso letterario organizzato da Opera Universitaria in collaborazione con l’Associazione Teatrale Universitaria (ATU), la Scuola Holden di Torino, il Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e Il Centro Teatro CTOlmi24: l’appuntamento è presso il teatro Sanbàpolis giovedì 16 Febbraio, alle ore 20.45.

Il concorso vede coinvolti da ben 11 anni circa un migliaio di aspiranti scrittrici e scrittori, oltre che un grandissimo numero di ragazze e ragazzi impegnati nel portare sul palco i racconti finalisti. Un vero e proprio percorso artistico, che non si esaurisce con l’invio del proprio racconto. Dopo una fase di riscrittura e affinamento del testo, infatti, le scrittrici e gli scrittori, sotto la guida esperta del direttore artistico e scrittore Davide Longo e del regista Guido Laino, mettono in scena la loro narrazione.

“Ateneo dei racconti” esce quindi dalle pagine e si presenta in teatro, con tutti i protagonisti della passata edizione e la musica del Conservatorio Bonporti.

Nel corso della serata saranno proiettati i video dei racconti finalisti, per poi procedere alla proclamazione, dal vivo, dei vincitori: Marta Moientale con “Nora“, Rachele Ledri con “Se vuoi puoi (?)”, Chiara Curzel con “Non avrai più un nome” e Michele Castrezzati con “Viet“. Un’occasione per celebrare la fine di un percorso e dare il via ufficiale all’undicesima edizione di Ateneo dei racconti, che vedrà coinvolti altri giovani talenti del nostro Ateneo, disposti ad iniziare insieme a noi una nuova avventura.

Ricordiamo che c’è tempo fino al 25 Febbraio per inviare il proprio racconto inedito, utilizzando il form presente sul sito di Opera Universitaria all’indirizzo: https://www.operauni.tn.it/concorso-ateneo-dei-racconti

