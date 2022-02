Neve: operativi in città tutti i mezzi disponibili, camion di traverso e lunghe code. Molti i disagi

Sono operativi tutti i mezzi da questa mattina nei sobborghi alti (da Sopramonte a Villamontagna) per contrastare la nevicata di oggi arrivata contro ogni previsione anche nel fondo valle.

In totale nel corso della giornata saranno messi in campo 78 mezzi dotati di lame, 39 mezzi spargisale, più 6 mezzi sul Bondone per la salatura e lo sgombero.

Ad essi vanno aggiunte 45 di cosiddette “mini-pale” per la pulizia dei marciapiedi che inizieranno ad operare a metà mattina.

Pubblicità Pubblicità

La situazione del traffico ad inizio mattina è stata resa più difficoltosa per i disagi causati da mezzi finiti di traverso al bus de Vela, in tangenziale ed a Villazzano. Purtroppo arrivano segnalazioni di autobus bloccati e automobili uscite di strada che ritardano la viabilità. Situazione grave anche per quanto riguarda le valli, in particolare modo la Valsugana.

Per il momento sta lavorando personale del Comune, se la situazione dovesse peggiorare verrà mobilitato anche il consueto personale aggiuntivo.

Le previsioni meteo di ieri avevano annunciato nevicate ma oltre i 500/800 metri circa. Invece in questo senso i metereologi hanno completamente errato le previsioni prendendo completamente alla sprovvista la macchina della protezione civile che è stata attivata con gravi ritardi che ricadranno sui cittadini.

Pubblicità Pubblicità