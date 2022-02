Mezzo pesante distrutto dalle fiamme in A22: intervengono i vigili del fuoco

Alle prime ore del mattino di oggi un mezzo pesante è andato in fiamme in A22 in direzione sud al chilometro 168.

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco.

I volontari di Rovereto ed i permanenti di Trento sono arrivati sul posto poco dopo e sono intervenuti per la messa in sicurezza della strada.

Pubblicità Pubblicità

Le fiamme erano già alte sul rimorchio del mezzo. La motrice è stata staccata in tempo. Non ha subito danni particolari.

La parte posteriore, il rimorchio invece, è stato distrutto dal fuoco. Sono arrivati sul posto anche il personale dell’autostrada e le forze dell’ordine.

La viabilità è stata momentaneamente interrotta. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il conducente è rimasto infatti illeso.

Pubblicità Pubblicità