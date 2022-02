Per quanto il web stia prendendo il sopravvento sulla comunicazione cartacea, ci saranno sempre degli strumenti stampati dei quali non si potrà fare a meno, ad esempio i biglietti da visita o le buste personalizzate.

Proprio riguardo a queste ultime, non possiamo che rilevare come il loro utilizzo non sia mai calato nel tempo, ma si sia sempre mantenuto alto.

Da una parte, il piacere di tenere ancora qualcosa di non tecnologico, ma caldo come la carta, tra le mani e dall’altra la possibilità di raggiugnere le persone direttamente nel loro ufficio o a casa con qualcosa che non si cestina con un clic, spinge le aziende ad adottare ancora questo tipo di strumenti.

Con la stampa delle buste personalizzate si portano alle persone inviti, presentazioni, comunicazioni di varia natura, che sono destinate a loro soltanto; aprire una busta con qualcosa di misterioso al suo interno ha ancora un fascino che la mail non avrà mai e per questo, siamo sicuri che questo tipo di prodotto avrà ancora vita lunga.

Come stampare le buste personalizzate – Una breve ricerca sul web con parola chiave "stampa buste personalizzate" ti farà trovare molte aziende che si occupano di questo tipo di prodotto e che stampano qualsiasi tipologia di busta, in ogni tiratura ti serva e con ogni forma (a sacco, con taglio a punta o quadro, con strip, etc…), in quadricromia o a Pantone, che personalizza ogni aspetto della stampa.

È importante, infatti, non solo scegliere la tipologia giusta di busta, ma anche quella stampa che esalti ciò che si vuole scrivere e altri particolari di fondamentale importanza, come il logo, che deve spiccare, perché la tua azienda si faccia notare in mezzo alla concorrenza.

La comunicazione cartacea come mezzo ancora al top – Come dicevamo all’inizio, continuare con la stampa delle buste personalizzate è solo la punta dell’iceberg di una comunicazione cartacea che non ha intenzione di piegarsi alle logiche del web a tutti i costi.

Non dimentichiamo, infatti, che le buste possono anche essere di forme e fatture particolari, per contenere, ad esempio, inviti speciali e molto esclusivi o cataloghi di alta qualità.

Come potrebbe, la busta 2.0 della mail trasmettere la stesse sensazioni, quando ricevi una comunicazione telematica? Forse, sarà per questo che la comunicazione stampata non cederà facilmente il passo a quella esclusivamente online.