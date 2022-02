Non aveva mai conseguito la patente di guida ma circolava liberamente in macchina da ben 36 anni. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Dalmine, in provincia di Bergamo, dopo avere fermato un 54enne alla guida di una Mercedes.

L’uomo, originario di Calusco d’Adda, non aveva nemmeno assicurato il mezzo sul quale indebitamente viaggiava. Identificato per un normale intervento di controllo sulla strada provinciale 525, ha rimediato una multa record di ben 6mila euro.

"Il conducente della Mercedes non aveva precedenti penali né segnalazioni riguardanti il mancato possesso dell'abilitazione di guida, il che fa pensare che non fosse mai stato controllato prima di domenica scorsa", si legge in una nota della municipale bergamasca.

