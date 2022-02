Escavatore cade da un ponte e finisce nel letto del fiume. Miracolato il conducente

Un escavatore, nella mattinata di ieri lunedì 14 febbraio a Roncadizza in Alto Adige, mentre stava lavorando ad un ponte, si è sbilanciato ed è caduto nel letto di un fiume. Fortunatamente non ci sono stati feriti poiché l’autista è riuscito ad uscire dalla cabina del mezzo pesante e a mettersi in salvo autonomamente.

I vigili del fuoco sono stati chiamati poco dopo. L’allarme è scattato alle 10:56 ed i volontari di Roncadizza sono arrivati sul luogo con l’ausilio del verricello del carro attrezzi pesante. I vigili del fuoco hanno lavorato per rimettere il mezzo in posizione in modo che potesse continuare il proprio lavoro.

