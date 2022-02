Crisi ucraina, mediazione del cancelliere tedesco: Putin aperto ad un accordo risolutivo

Dopo giornate fitte di eventi, si apre una piccola possibilità verso un accordo che allontana lo scontro tra Russia e Ucraina. Tutto è iniziato ieri, dopo la visita del nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz a Kiev in cui ha incontrato il Presidente ucraino rassicurando: “La NATO e la maggioranza dell’Unione Europea sono al fianco del popolo ucraino, se la Russia dovesse attaccare oltre alle sanzioni i piani occidentali di risposta a Mosca sono già pronti”.

Infatti, recentemente Berlino a varato l’aumento delle truppe in Lituania e ha previsto il supporto dell’Ucraina, con altri 150 milioni di aiuti economici. Durante l’incontro, Scholz però chiarisce che l’ingresso dell’Ucraina nell’alleanza atlantica non è nell’agenda dell’Occidente.

Nonostante il Presidente dell’Ucraina sostenga che un possibile ingresso nella NATO sarebbe l’unica garanzia di sicurezza per il suo Paese, i vertici russi spingono sul no all’adesione all’alleanza atlantica, chiedendo la disponibilità di Kiev a rinunciarvi.

Per il Cremlino un mossa in questa direzione potrebbe essere risolutiva, con il Ministro degli esteri russo, Lavrov che parla con Putin di una possibile opportunità verso un accordo con l’Occidente.

Dopo l’apertura di uno spiraglio, dal Ministero della difesa russo annunciano che parte delle esercitazioni lungo il confine con l’Ucraina si concluderanno a breve, ma da Washington circolano voci differenti. Infatti, il Pentagono parla di ulteriori dispiegamenti di mezzi e truppe russe avvenuto tra sabato e domenica. In ogni caso, il clima di tensione prosegue e Mosca minaccia di colpire navi occidentali se attraversano i suoi mari. A breve si terrà anche un Consiglio Europeo straordinario, per cui la Commissione sta preparando eventuali sanzioni per la Russia, ma anche un piano di emergenza per accogliere profughi Ucraini.

