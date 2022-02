Caro energia: le gravi ripercussioni sugli affitti. Le spiegazioni tecniche su quanto taciuto

Confapi Trentino, dopo aver lanciato recentemente l’allarme del caro – affitti per le imprese, torna sull’argomento, evidenziando e rinnovando l’attenzione, riguardo il rincaro che attende imprese ma anche privati, in affitto, proprio a causa degli spropositati aumenti energetici.

«Ringrazio i media locali per averci dato spazio, lieta che finalmente si generi consapevolezza su un tema tanto serio quanto grave, che affligge le imprese trentine; abbiamo ricevuto decine e decine di contatti, per richieste d’aiuto ma anche apprezzamenti; intendiamo proseguire, con coraggio, ad evidenziare correlazioni preoccupanti ed ulteriori rincari che subiranno gli inquilini, anche se pare impossibile, proprio per gli esorbitanti rincari energetici.» – Le dichiarazioni sono della presidente di Confapi Trentino Monica Mosna.

Secondo Confapi ancora una volta saranno solamente gli inquilini, cioè le parti “deboli” a rimetterci! Oltre ad essere in difficoltà per le ricadute della pandemia, per gli affitti spesso esorbitanti, le imprese si trovano ora a sostenere come noto gli incredibili ed imprevedibili rincari energetici, che comportano pure una beffa indiretta; il rialzo degli adeguamenti annuali del canone d’affitto.

Ecco che Confapi spiega perché!

I contratti d’affitto, come noto, prevedono l’adeguamento annuale ISTAT, pari al 75% o 100% del tasso di inflazione, disciplinato dalla legge sull’equo canone. Tale tasso è calcolato sul paniere dei prezzi al consumo per le famiglie di operari ed impiegati in cui ovviamente il costo dell’energia assume rilievo.

Gli spropositati aumenti dell’energia quindi portano ad un incremento anomalo di tale tasso con relativo successivo aumento degli affitti; “… insomma, il danno e le beffe, insiste la presidente di Confapi Trentino, il tutto ancor una volta a beneficio dei proprietari, spesso titolari di notevoli patrimoni ed in grado quindi d’esercitare potere contrattuale”.

Riportiamo alcuni dati per meglio far comprendere il problema. Si riferiscono al mese di dicembre 2021 ed evidenziano una variazione pari al 13,6 % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente nel settore dell’abitazione, acqua, elettricità e combustibili. Nonché il dato sconcertante relativo al tasso medio rilevato pari al 8%, il quale riferisce il tasso della media dei dodici mesi del 2021 rispetto al 2020 nel medesimo settore.

Questi dati ci permettono di capire quanto sia aumentata l’inflazione negli ultimi mesi, specialmente nel nostro territorio, rendendo la città di Trento la terza città più cara d’Italia.

«Chiediamo un confronto alla parte politica e proponiamo una stretta sinergia tra molti operatori economici, per insieme, avere la forza per affrontare questo tema, che non si comprende il perché, in Trentino pare un tabu. Esistono tante soluzioni, ipotesi progettuali, ma possiamo realizzarle solamente insieme.

I nostri esperti legali inoltre – aggiunge Confapi Trentino – supporteranno le aziende anche per tale aspetto, in quanto, quando gli adeguamenti degli affitti, si manifesteranno nella loro entità, senza dubbio con questo ulteriore fardello da portare, non tutti ce la faranno. E’ necessario quindi attivare procedure di rinegoziazione dei canoni».

«Confapi Trentino – conclude la presidente – intende sviluppare la consapevolezza negli inquilini, nostre imprese, che anche loro hanno la facoltà di poter esercitare una forza contrattuale e non solo di subire passivamente una situazione oramai insostenibile».

