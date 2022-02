Ala – Avio, messa in sicurezza uscita A22 strada provinciale destra Adige

Due, in particolare, sono stati gli aspetti evidenziati dagli amministratori della Bassa Vallagarina durante la presentazione a Palazzo Libera del nuovo casello della A22 Ala-Avio.

Il primo riguarda il tema della sicurezza stradale con l’innesto pericoloso e teatro di numerosi incidenti con la strada provinciale 90 Destra Adige; l’altro la sostenibilità tecnica, architettonica e ambientale dell’innovativo progetto con una valenza turistico-promozionale della zona. “Questa struttura rappresenterà il biglietto da visita del Trentino e sicuramente può aiutare ad incrementare il turismo nei nostri paesi e sul Baldo attraverso progetti di promozione che sta a noi individuare” come ha affermato il sindaco di Avio Ivano Fracchetti.

“Un lavoro che aspettavamo da tempo e che darà ulteriore visibilità a questi luoghi – ha aggiunto il primo cittadino di Ala Claudio Soini – Siamo la porta del Trentino e vorremmo essere territori di sosta non di attraversamento“. I due sindaci, dopo i ringraziamenti ai vertici dell’Autobrennero (presenti l’amministratore delegato Diego Cattoni e il direttore tecnico generale Carlo Costa) e al presidente della Provincia Maurizio Fugatti hanno posto l’accento sui benefici che porterà la nuova stazione Ala-Avio sulla viabilità locale.

La pericolosità dell’attuale incrocio con la Destra Adige è evidente e lo testimoniano i numerosi e gravi incidenti dovuti in particolare alla scarsa visibilità per chi proviene da sud. “Purtroppo nel corso degli anni si sono verificati moltissimi scontri con pesanti conseguenze per le persone coinvolte. Quell’incrocio è un punto dolente della nostra viabilità e ora possiamo dire di essere soddisfatti per la soluzione individuata” ha evidenziato Fracchetti. Una dichiarazione che non poteva non trovare concordi il sindaco di Ala Soini e i consiglieri Marco Pilati (“Io lì ci ho rimesso una macchina“), Manolo Fumanelli, Marino Creazzi, Moreno Salvetti e l’assessore Marino Salvetti che nel loro interventi hanno sottolineato altri aspetti di un’opera attesa da anni e che comporterà un investimento di circa 20 milioni.

“Non è stato facile arrivare all’appalto dei lavori – ha subito puntualizzato il presidente Fugatti – perché la A22 non ha ancora ottenuto il rinnovo della concessione. Ma grazie ai vertici della società è arrivato il via libera del ministero proprio perché hanno puntato sulla questione della sicurezza in una visione complessiva sul sistema viario della zona”.

Una attenzione da parte di A22 e della provincia che si manifesta nella soluzione non facile per le implicazioni tecniche: sul canale Biffis verrà realizzata una rotatoria sopraelevata per raccordarsi con la Strada provinciale 90 e consentire nello stesso tempo il passaggio per la pista ciclabile attraverso un sottopasso.

