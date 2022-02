Allarme per un incendio ad una canna fumaria in Val Rendena nel centro abitato di Strembo, intorno alle 21:00 di ieri sera lunedì 14 febbraio. Da un camino di un’abitazione ubicata in centro storico del paese, si sono levate verso il cielo delle fiamme e del fumo.

In pochi minuti sul posto sono giunte sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Strembo, l’autoscala distrettuale in forza al corpo di Tione, e i colleghi di Bocenago arrivati con l’ esposimetro.

I vigili del fuoco hanno iniziato immediatamente ad operare e in pochissimi minuti sono riusciti a spegnere le fiamme prima che potessero attaccare anche l’isolazione del tetto.

Poi si e proceduto con la meticolosa opera di bonifica del camino e la sua messa in sicurezza di tutta l’area interessata.

Dato il rapido intervento i danni sono stati limitati, e fortunatamente non si segnalano danni alle persone e alle case vicine.

