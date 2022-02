Venerdì 18 febbraio l’evento finale della UX Challenge di HIT

Venerdì 18 febbraio, dalle 16.00 alle 17.30 si terrà l’evento finale della UX Challenge 2022. La sfida per l’innovazione di Hub Innovazione Trentino che consente a studenti e giovani professionisti di lavorare a stretto contatto con le imprese per innovare e riprogettare l’esperienza utente di prodotti e servizi digitali.

In occasione dell’evento verranno presentate le soluzioni prodotte dai 9 team partecipanti e testate da cittadini volontari, in risposta alle sfide di innovazione lanciate da 7 imprese del territorio: BLM Group, Energenius, Marangoni Meccanica, PAMA, PerVoice, Sartori Ambiente e Starpool. Previsto anche l’intervento di Giulio Michelon, imprenditore trentino esperto del settore.

Favorire il trasferimento della conoscenza dall’ambito universitario e della ricerca a quello delle imprese, è la missione di Hub Innovazione Trentino. Con questo obiettivo la Fondazione propone da diversi anni la UX Challenge, un’iniziativa che consente a team di studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici nel campo del design e dell’interazione uomo-macchina, affiancati da mentori esperti di service design, di lavorare a stretto contatto con imprese per innovare e riprogettare la l’esperienza utente di prodotti e servizi digitali.

La UX Challenge di HIT è giunta nel 2022 alla sua quinta edizione. Nel corso della settimana di attività (14 – 18 febbraio), 55 studenti e studentesse del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DIPSCO) e del Centro Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMEC) dell’Università di Trento affronteranno le sfide d’innovazione delle 7 imprese partecipanti, attive nell’industria informatica, manifatturiera e dei servizi: BLM Group (Levico Terme), Energenius (Rovereto), Marangoni Meccanica (Rovereto), PAMA (Rovereto), PerVoice (Trento), Sartori Ambiente (Arco) e Starpool (Ziano di Fiemme). Ad affiancarli 10 mentori, ricercatori e professionisti nel campo delle interfacce digitali.

I casi industriali selezionati e i risultati delle attività svolte saranno presentati durante l’evento finale che si terrà online venerdì 18 febbraio alle ore 16.00. L’evento ospiterà anche un intervento di Giulio Michelon, imprenditore trentino e co-fondatore di Belka, impresa che si occupa di design e sviluppo software per le migliori realtà tecnologiche italiane.

L’appuntamento avrà un respiro europeo, in quanto selezionato come uno degli eventi locali della EU Industry Week 2022, iniziativa organizzata ogni anno dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle piccole e medie imprese (EISMEA) per interagire con i più rilevanti stakeholder del mondo industriale in Europa.

La UX Challenge è un’iniziativa di Hub Innovazione Trentino, realizzata in collaborazione con Fondazione Bruno Kessler, Università di Trento, Trentino Sviluppo, Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche, Digital Innovation Hub Trentino Alto Adige/Südtirol, Confindustria Trento, con il supporto di Dolomiti UX BookClub e Architecta.

Link per iscriversi all’evento: https://www.eventbrite.it/e/256972259947



IMPRESE SELEZIONATE – UX CHALLENGE 2022 – FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENTINO

BLM Group è un’azienda che si occupa dello sviluppo di sistemi all’avanguardia per la lavorazione di tubi, profili speciali, barre e dei relativi dispositivi di integrazione e automazione. A Levico Terme (Trento) ha sede il segmento di business ADIGE SPA, specializzato nella progettazione, costruzione e digitalizzazione di sistemi di taglio laser e macchine per il taglio a disco di tubi, pieni e profilati.

Energenius ha sede a Rovereto (TN), presso Progetto Manifattura. È una startup innovativa ad elevato know-how e contenuto tecnologico nata dalla sinergia tra energy manager e ingegneri esperti di misure energetiche. Si occupa di monitoraggio energetico e di telecontrollo degli impianti di realtà industriali e terziarie al fine di supportare le aziende nella riduzione delle bollette energetiche.

Marangoni Meccanica ha sede a Rovereto (TN) ed è una società di ingegneria altamente qualificata nella produzione di macchinari innovativi e sistemi di automazione. È leader mondiale nel settore deli macchinari per l’assemblaggio di penumatici, con un particolare focus sui settori “agricoltura” e “off the road”.

PAMA è un’azienda con sede a Rovereto (Trento) che opera nel campo dell’alesatura e fresatura ed è oggi leader fra i costruttori di macchine utensili. La diversificazione tecnologica delle soluzioni PAMA spa configura un portafoglio prodotti applicabili all’Industria 4.0 ed in grado di soddisfare le esigenze produttive di aziende che operano in numerosi ambiti applicativi, come aeronautico, ferroviario e navale.

PerVoice, società controllata da Almawave spa (Gruppo Almaviva), ha sede legale a Trento (TN) ed è nata nel 2007 come spin-off dei laboratori di ricerca della Fondazione Bruno Kessler. È la prima azienda italiana ad offrire un portafoglio completo di soluzioni tecnologiche per il riconoscimento del parlato spontaneo. Le tecnologie PerVoice utilizzano algoritmi avanzati di Machine Learning e Neutral Networks per la trascrizione del parlato con la massima semplicità e accuratezza.

Sartori Ambiente ha sede ad Arco (TN), ed è una delle aziende leader in Italia nella produzione di prodotti e soluzioni tecnologiche per l’ambiente. Si occupa di realizzare sistemi efficienti di raccolta differenziata, soluzioni hardware e software che semplificano e automatizzano l’afflusso e l’analisi dei dati sulla raccolta dei rifiuti e contenitori in grado di coniugare buone capacità di carico, facilità di svuotamento, ridotto ingombro e design gradevole.

Starpool, azienda con sede a Ziano di Fiemme (TN), è specializzata nel comparto del benessere, nella progettazione e realizzazione di centri benessere e spa. Riconosciuta a livello internazionale, Starpool mira a creare una cultura del benessere basata su tecnologia, innovazione e design.

