Sipario d’oro: al via la campagna abbonamenti

Un cartellone ricco di eventi con compagnie di assoluto livello che propongono grandi spettacoli nei teatri della Val Lagarina: è iniziato il conto alla rovescia per il Sipario d’Oro arrivato alla quarantunesima edizione, che prenderà il via venerdì prossimo 18 febbraio.

Il Festival nazionale di teatro amatoriale, organizzato dalla Compagnia di Lizzana con il sostegno della Comunità della Vallagarina, Provincia Autonoma di Trento e Regione Autonoma Trentino Alto Adige, dieci comuni della Vallagarina e sponsor privati, è composto da due sezioni: il Concorso nei teatri Zandonai di Rovereto e San Floriano di Lizzana e il Circuito invernale (al quale farà seguito la versione estiva) nei teatri di Mori, Pomarolo, Trambileno, Vallarsa e Volano.

La campagna abbonamenti segna già numeri importanti a dimostrazione della grande attesa per il ritorno del teatro quale occasione di “rinascita” sociale e culturale dopo due anni difficili a causa della pandemia.

Due gli abbonamenti per il Concorso: 35 euro per i cinque spettacoli al teatro Zandonai, mentre per i quattro spettacoli al teatro di Lizzana il costo è di 25 euro. Gli abbonamenti sono in vendita presso la segreteria del Sipario d’Oro in Corso Bettini 64 (aperta tutti i giorni esclusa la domenica dalle ore 16 alle 18, cellulare 333 1853967 anche WhatsApp) oppure on-line sul sito www.sipariodoro.it

Inoltre gli abbonamenti al teatro San Floriano sono in vendita anche presso la sede di Lizzana della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana in piazza Guella.

Per quanto riguarda il Circuito, invece, il costo degli abbonamenti varia a seconda del teatro: per Mori tre spettacoli a 18 euro in vendita alla segreteria del Sipario d’Oro ma anche al Teatro Gustavo Modena mercoledì 16 febbraio prima e dopo lo spettacolo in stagione primaria “Pigiama per sei“; per Pomarolo tre spettacoli a 18 euro in vendita presso il Comune di Pomarolo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12;per Trambileno due spettacoli a 12 euro in vendita presso il Gruppo pensionati e anziani di Trambileno;per Vallarsa teatro Sant’Anna due spettacoli a 12 euro in vendita presso la Biblioteca comunale di Vallarsa e alla Famiglia cooperativa di Sant’Anna; per Vallarsa l’abbonamento si potrà fare anche domenica 13 febbraio alle ore 16 al teatro di Sant’Anna al termine dello spettacolo “La Divina Comediota” di Loredana Cont che la Compagnia di Lizzana vuole offrire come occasione “speciale” per chi desidera abbonarsi; per Volano tre spettacoli a 18 euro in vendita presso la Filodrammatica San Genesio di Volano e agli sportelli di Besenello, Calliano, Nomi e Volano della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana.

Inoltre per il Circuito una novità interessante con il “Sipario Passepartout“, vale a dire quattro spettacoli a scelta tra tutti quelli programmati nei teatri di Mori, Pomarolo, Trambileno, Vallarsa e Volano al costo di 24 euro: la tessera è in vendita esclusivamente alla segreteria del Sipario d’Oro.

Gli abbonati del Festival e i possessori della Sipario d’Oro Card hanno diritto, dal 18 febbraio al 25 marzo, all’ingresso ridotto nei luoghi della cultura a Rovereto in Vallagarina.

Sconti speciali sui biglietti d’ingresso al Festival anche per i visitatori di musei e castelli lagarini. Inoltre chi acquista nei negozi del Consorzio Rovereto In Centro durante il periodo del Festival potrà ricevere la Sipario d’Oro Card che dà diritto ad una riduzione dei biglietti di ingresso in tutti i teatri del Sipario d’Oro 2022. I

biglietti di ingresso per quanto riguarda il Concorso vanno dai 12 euro (intero) ai 5 euro (a seconda delle riduzioni), mentre per il Circuito si va dai 10 euro ai 3 euro. Per tutti gli spettacoli del Sipario d’Oro l’ingresso è gratuito per ragazzi fino ai 14 anni. Tutte le informazioni relative a spettacoli, abbonamenti e biglietti sul sito www.sipariodoro.it