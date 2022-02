Rissa alla Portela: volano cartelli e bastonate. La situazione è fuori controllo – IL VIDEO

Una rissa che ha coinvolto svariate persone è scoppiata nella giornata di venerdì 11 febbraio alla Portela.

E’ avvenuta poche ore prima dell’accoltellamento fra spacciatori. La rissa c’è stata verso le 13 mentre l’atto di sangue verso le 16.

Come si può vedere anche dal video, alcune persone si sono prese a bastonate urlando in pieno giorno.

A diffondere il video di quanto accaduto è stato il proprietario di un locale che si trova davanti al luogo dell’accaduto.

Il locale, al momento dell’accaduto, era pieno. Al riguardo infatti, l’uomo ha scritto sui social: “Va bene pensare alla Trento del futuro e progettare le grandi opere però bisogna anche pensare al presente.

Franco Ianeselli, io ti sostengo, so che stai facendo un gran lavoro per la città ma ci sono dei quartieri dove tutto è concesso e questo non è ammissibile.

Oggi si sono verificate due risse distinte che non hanno niente a che vedere una con l’altra, una alle 13 mentre avevo il locale pieno di gente in pausa pranzo e l’altra, dove si stavano accoltellando, alle 16.

Lo spaccio è alla luce del sole non hanno paura di nulla anzi cercano di intimidire chi vive e lavora in zona.

Spero che la soluzione proposta non sia quella di mettere una pattuglia di vigili ferma in auto per qualche giorno giusto il tempo di fare calmare le acque, ma spero vivamente che si affronti questo problema perché più passano gli anni e più la zona peggiora”.

