Rave party abusivo e musica a tutto volume, denunciati 100 giovani fra cui anche dei trentini

Ci sono ancora giovani trentini fra le persone identificate a Concordia Sagittaria dove era in corso un rave Party abusivo.

Una settimana fa erano stati fermati ed identificati una decina di ragazzi trentini a Campogalliano, nel Modenese, dove era stato bloccato sul nascere un rave party che si stava sviluppando all’interno di una ex fabbrica abbandonata per la lavorazione del marmo, in via Madonna, attualmente in stato di abbandono e in passato al centro di polemiche per la presenza al suo interno di amianto.

Fra i circa 200 giovani identificati c’erano appunto anche una decina di ragazzi arrivati appositamente da Trento. Questa volta il rave party era stato organizzato in un capannone tra le campagne di Concordia Sagittaria, nel veneziano dove i presenti sono stati tutti denunciati.

Erano diretti nelle campagne del Loncon di Concordia Sagittaria, con decine di auto che hanno attraversato le strade bianche della zona.

L’allarme è scattato verso le 3.30 con carabinieri, polizia e guardia di finanza che hanno identificato tutti i partecipanti. Complessivamente oltre 100 persone, tutti maggiorenni, che provengono da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia Romagna che sono state denunciate.

Nei guai anche il gruppetto di organizzatori veneziani ai quali è stato sequestrato anche un potente impianto audio.

