Principio d’incendio a Revò: a innescare il rogo della cenere abbandonata

Solamente il tempestivo intervento da parte dei Vigili del Fuoco volontari di Revò ha evitato, nel pomeriggio di sabato scorso 12 febbraio, che un principio d’incendio nei boschi sopra l’abitato si propagasse con conseguenze devastanti.

A innescare il rogo è stata della cenere abbandonata.

L’abbandono di cenere delle stufe a legna in boschi o prati, come ricordano i pompieri, costituisce un comportamento molto pericoloso che può dare origine ad incendi, specie in questo periodo di grande siccità.

Fortunatamente il pronto intervento da parte dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio.