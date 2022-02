Poste in apnea anche in Trentino, in arrivo nuovi portalettere

Situazione critica per le Poste anche in provincia di Trento, con la mancanza di un numero di collaboratori che va dalle 60 alle 100 unità.

E ora ai dipendenti costretti da mesi a turni aggiuntivi, anche per colpa della pandemia, si dovrebbero aggiungere nuovi portalettere a tempo determinato grazie a un bando promosso a livello nazionale.

Dal primo marzo solo in Trentino sono previste 11 assunzioni. Sono infatti solo 18 al momento gli ultimi arrivi in organico sull’intero territorio della regione.

Pubblicità Pubblicità

Servono dunque rinforzi. Nel frattempo in accordo con i sindacati si parla di stabilizzazioni di contratti, nuovi esterni e passaggi di livello all’interno dell’azienda data anche la prevista uscita di diversi dipendenti prossimi alla pensione.

Finora l’apertura degli sportelli sia al mattino che al pomeriggio è stata possibile in pochissimi uffici come quello di Rovereto o il centrale di Trento. A giorni alterni e secondo piani di ‘tamponamento’ attuati durante l’emergenza sanitaria, vengono utilizzati uffici per il recapito. Ma questo non basta.

Negli ultimi due anni soprattutto, l’impegno di Poste Italiane è andato nella direzione dell’ampliamento e delle nuove assunzioni o stabilizzazioni di contratti precari. Ora tocca anche al Trentino.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità